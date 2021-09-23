أبراج ستقع في الحب في فصل الخريف.. السرطان في المقدمة!

ثمة تغيرات فلكية يؤثر عليها حركة الكواكب ومن ثم التغيرات المناخية والتي تتصف بدخول الفصول وتغيرها، والتي تمتاز بها الفترة الحالية انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف والذي يعتبر من الفصول الاكثر تأثيراً على الأبراج الفلكية، بالاضافة لانتهاء فترة اكتمال القمر وبداية قمر جديد قد يؤثر بدوره على سلوكيات ودوافع وخطط مواليد الأبراج الفلكية، فترة الخريف سيكون لها التأثير الكبير على مواليد الأبراج الفلكية على المستوى العاطفي، كما أوضحت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام جولي علي في حديثها لـ "اليوم السابع".

وقالت خبيرة الأبراج ان تأثر مواليد الأبراج الفلكية يكون أكبر على المستوى العاطفي في فصل الخريف حيث حركة الكواكب وحركة القمر التي تؤثر على المشاعر وتجعلها تتجه نحو العاطفة بشكل أسرع، ومنها أوضحت طبقاً لعلم الفلك بأن هذه الفترة ستكون فارقة في حياة مواليد برج السرطان حيث سيكون لديهم فرصة كبيرة للاستقرار العاطفي وعثورهم على حب حياتهم، كما أضافت عن مواليد برج الحوت إن هذا البرج يتمتع اصحابه بطاقة عاطفية كبيرة وسيكون له فرص في الحب خلال فترة الخريف لكن بعد تفكير وتريث ودراسة جميع الزوايا، أما مواليد برج الجدي فلديهم استقرار عاطفي واسري خلال هذه الفترة.

وتابعت عن مواليد برج الأسد المتأثر باكتمال القمر، فإنه سيضع الحدود مع شريك الحياة وقد يقوم بحسم العلاقة، بالاضافة لمواليد برج العذراء سيتخلصون من العلاقات التي كانت توترهم، فهما عرضة أكبر للانفصال والتركيز بشكل عملي على الحياة، كما أردفت خبيرة الأبراج عن مواليد الأبراج العذراء عن اكتشافه لخيانة أو خديعة، أما عن باقي الأبراج فسيكونون حريصين على امتلاكهم الدفاع الذاتي حتى لا يحدث لهم صدمة خلال هذه الفترة إن اكتشفوا كذب من يحيطون بهم أو ابتعادهم عن علاقة حب.