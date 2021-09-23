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عقوبة غريبة لمتهم بالاغتصاب... وفرح نسائي بالقرار

Lebanon 24
23-09-2021 | 14:46
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أصدرت محكمة هندية، الأربعاء، عقوبة غريبة على رجل متهم بمحاولة اغتصاب.

وأطلقت المحكمة سراح رجل هندي متهم بمحاولة اغتصاب بكفالة، لكن بشرط أن يغسل ويكوي ملابس جميع النساء في قريته لمدة ستة أشهر.

وسيتعين على لالان كومار البالغ من العمر 20 عامًا، شراء المنظفات والمواد الأخرى اللازمة لتوفير خدمات الغسيل المجانية لمدة ستة أشهر لملابس نحو ألفي امرأة في قرية ماجهور بولاية بيهار.

وقال ضابط الشرطة في منطقة مادهوباني بولاية بيهار سانتوش كومار سينغ لوكالة "فرانس برس"، إن كومار الذي يغسل الثياب لكسب عيشه، كان أوقف في أبريل بتهم تشمل محاولة الاغتصاب، ولم يحدد بعد موعد لمحاكمته.

وعلّقت رئيسة المجلس القروي نسيمة خاتون على القرار قائلة إن "جميع نساء القرية سعيدات بقرار المحكمة".
 
وأضافت: "إنه أمر تاريخي وسيعزز ذلك احترام المرأة ويساعد على صون الكرامة".

ورأت نساء في القرية أن هذا الحكم كان له أثر إيجابي إذ فتح النقاش في القرية بشأن الجرائم ضد النساء.

وقد عُدلت قوانين الاغتصاب في الهند بعد اغتصاب جماعي في عام 2012 في نيودلهي، لكن عدد الجرائم لا يزال مرتفعًا إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب عام 2020.

وتواجه الشرطة منذ زمن بعيد اتهامات بعدم بذل جهود كافية لمنع جرائم العنف والفشل في إحالة قضايا الاعتداء الجنسي إلى المحكمة.
المصدر: سكاي نيوز
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