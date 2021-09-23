أسرة سعودية تعفو عن قاتل ابنها بهذا المقابل

قررت أسرة سعودية في مدينة الطائف العفو عن قاتل ابنها من دون مقابل مادي، مشترطة أن يقوم الجاني ببناء مسجد في المدينة باسم المجني عليه.



ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، قررت المحكمة في محافظة الطائف السعودية الثلاثاء، التصديق على صك العفو عن القاتل، بناء على قرار أسرة القتيل.

وقالت الصحيفة أن الوالدين اشترطا التنازل مقابل بناء مسجد في المدينة باسم المجني عليه وفقًا لاشتراطات وزارة الشؤون الإسلامية وتسليمه بعد اكتمال بنائه إلى الوزارة لتشغيله بالكامل.