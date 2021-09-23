26
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
23-09-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
الحمل
إهتمّ بنفسك أكثر حتى تكسب حبّ أحد الأشخاص من الطرف الآخر
الثور
تشعر بالارتياح وتتحمّس لجديد تستقبله في حياتك كعملية إبداعية تقوم بها أو فنية أو طفل يبتسم في منزلك
الجوزاء
تستقطب الاهتمام، وتعمل بنشاط كبير وثقة بالنفس وتشرق بشخصية مميّزة ويهتم بك المحيط
السرطان
بدعمك أحد الزملاء ويساعدك بعدما وضع لك العصي في الدواليب، وتتبدل الصورة وترى الحظ ينساب إليك
الأسد
يجعلك هذا اليوم غير قادر على إنجاز مهمّة أوكلت إليك وتسعى لإيجاد مخرج منها، وتنجح في ذلك على الرغم من المعوّقات
العذراء
يدعوك أرباب العمل أو المسؤول عنك مباشرة إلى العودة إلى الواقع والتصرف بدقة ورصانة
الميزان
يشير هذا اليوم إلى فرص جديدة آتية وإعادة تنظيم أفكارك والتخطيط للمستقبل المهني الذي تطمح إليه
العقرب
يدعوك هذا اليوم إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيراً ويسهّل مهمتك ويريح أعصابك ويخلصك من التوتر
القوس
يجلب لك هذا اليوم دعماً من أحد الزملاء الذي يعرف قدراتك وتعوّض عن الخسارة التي لحقت بك
الجدي
يدفعك هذا اليوم العصيب إلى إجراء حوار هادئ مع الزملاء لشرح وجهة نظرك وإقناعهم بصحة القرارات التي تنوي اتخاذها
الدلو
يحمل هذا اليوم والأيام المقبلة فرصاً تجعل أحد الزملاء يدبّر إساءة ما ضدك ويخفي عنك معلومات مهمة
الحوت
إحذر التراجع المهني ونظّم جدول أعمالك وسيطر على انفعالاتك وتكتم على أسرارك
تابع
الأكثر قراءة
إلى المودعين.. هذا جديد ملف سعر الصرف في البنوك
Lebanon 24
إلى المودعين.. هذا جديد ملف سعر الصرف في البنوك
11:14 | 2021-09-23
23/09/2021 11:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع يبرز داخل المحطّات.. ما يحصلُ سيكلّف آلاف الدولارات!
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع يبرز داخل المحطّات.. ما يحصلُ سيكلّف آلاف الدولارات!
06:13 | 2021-09-23
23/09/2021 06:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان بصورة مُثيرة جداً.. والمتابعون يعلقون: جرأتها تخطت الحدود!
Lebanon 24
وصيفة ملكة جمال لبنان بصورة مُثيرة جداً.. والمتابعون يعلقون: جرأتها تخطت الحدود!
04:28 | 2021-09-23
23/09/2021 04:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"دخلنا في المحظور".. بيان هامٌ من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية
Lebanon 24
"دخلنا في المحظور".. بيان هامٌ من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية
07:27 | 2021-09-23
23/09/2021 07:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف في المستشفى... وإعلامي لبناني ينشر صورتها!
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف في المستشفى... وإعلامي لبناني ينشر صورتها!
09:03 | 2021-09-23
23/09/2021 09:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:00 | 2021-09-24
امرأة تنجو من قطار سريع بطريقة إعجازية (فيديو)
00:30 | 2021-09-24
أبراج تفضل العمل من المنزل.. هل أنت من بينها؟
16:00 | 2021-09-23
بعد 30 عاما على اختفائه وتأبينه يعود إلى بيته
14:53 | 2021-09-23
أسرة سعودية تعفو عن قاتل ابنها بهذا المقابل
14:46 | 2021-09-23
عقوبة غريبة لمتهم بالاغتصاب... وفرح نسائي بالقرار
14:37 | 2021-09-23
سوريا... انفجرت القنبلة بهم إثر خلاف...وهذه النتيجة الكارثية (فيديو)
فيديو
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
03:00 | 2021-09-23
24/09/2021 09:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
01:51 | 2021-09-23
24/09/2021 09:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
11:14 | 2021-09-22
24/09/2021 09:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact