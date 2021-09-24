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أبراج تفضل العمل من المنزل.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
24-09-2021 | 00:30
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أصبح الانطواء والانعزال عن العالم من السمات التي تميز شخصياتنا في الفترة الأخيرة، خاصة مع جائحة كورونا، حيث بات العمل من المنزل وضع عادي ومعتاد على عكس ما هو شائع، وعلى الرغم من الشعور بأن العمل من المنزل قيد في بداية الأمر، إلا أنه نعمة للشخصيات الانطوائية التي تفضل العيش في شرنقتهم، لكن بيئة المكتب أجبرتهم على التواصل الاجتماعي والتفاعل مع زملائهم.

 

ولكن جائحة كورونا نجحت في جميع الأحوال في فرض العمل من المنزل كأسلوب دائم في المؤسسات، وهو الأمر الذي ينقسم عليه العاملين بين مؤيد ومعارض، لكن في الحقيقة أن هناك شخصيات تفضل العمل من المنزل دائما، ويمكنك التعرف عليهم من خلال التعرف على السمات الشخصية التي تحكم أبراجهم الفلكية، وفقا لتقرير منشور على موقع e times.

 

أبراج تفضل العمل من المنزل:

 

الثور

 مولود برج الثور من الشخصيات التي لا تجيد التعبير عن مشاعرها في الأمان العامة، لذلك يفضلون البقاء بعيدين عن المجتمع، هم شخصيات انطوائية إلى حد كبير، فهذه العزلة تتيح لهم إخفاء مشاعرهم بالإضافة إلى عيوبهم، هم شخصيات طيبة وقادرون على منح الآخرين الراحة التي يحتاجونها، لكنهم لا يثقون في أنفسهم بالشكل الكافي لذلك يفضلون العمل من المنزل.

 

السرطان

 على الرغم من كون برج السرطان من الشخصيات التي تشعر بالراحة بين أحبائها، إلا أنهم لا يحبون أن يتم الحكم عليهم وبالتالي يتجنبون الاحتكاك، ويفضلون البقاء منعزلين، فهم أشخاص يحبون قضاء وقتهم بمفردهم حيث يصبحون أكثر إنتاجية بهذه الطريقة التي تدفعهم للكشف عن جانبهم الإبداعي، وهذا هو سبب حرصهم على البقاء في بيئة العمل من المنزل. يساعدهم هذا أيضًا في الحصول على توازن مختلط من المساحة الشخصية والعمل المكتبي.

 

العذراء

مواليد برج العذراء هم متشككون ومتحفظون في علاقاتهم بالآخرين، لذلك يفضلون الحفاظ على المسافات مع الآخرين، لديهم وسواس النظافة والترتيب، لذلك لا يحبون الاختلاط للحصول على مساحتهم الخاصة، لذلك لا يفضلون العودة إلى المكتب حتى بعد الوباء

 

العقرب

برج العقرب ليس مجرد برج انطوائي، ولكنه أيضا يمتلك جانبًا غامضًا، يستمتعون بالبقاء في قوقعتهم ويفضلون الاحتفاظ بأفكارهم وأسرارهم لأنفسهم، لا يثق في الناس بسهولة، ولقد ساعدهم العمل من المنزل على الابتعاد عن جميع سياسات المكتب.

 

الجدي

مولود برج الجدي أقل انطوائية بين الأبراج، يقف في مكان ما بين فئة الانطوائي والمنفتح، لديهم شخصية قوية تحب الهدوء لذلك تفضل الحفاظ على نفسها بعيدا عن ضوضاء المكتب، والاستمتاع بعمل منزلي أكثر جدية وهدوءا.

 

الدلو

الأشخاص الذين ينتمون إلى برج الدلو هادئون ولا يحبون الإفراط في التواصل الاجتماعي، قد تكونوا هادئين ولكنها ليست مملة أبدًا، إنهم يفضلون قضاء الوقت مع أصدقائهم وعائلاتهم،  لكنهم  لا يرغبون أبدا في العودة للعمل من المكتب.

المصدر: اليوم السابع
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