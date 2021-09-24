دول عربية بين الأسهل والأصعب للحصول على رخصة قيادة السيارات

ظهرت دولتان عربيتان في تصنيف لأكثر دول العالم سهولة من ناحية تعلم قيادة السيارات، بينما ظهرت دولة عربية واحدة بين الأصعب في هذا المجال.وبينما تربعت المكسيك على قمة قائمة موقع "زوتوبي" للدول الأسهل من ناحية تعليم قيادة السيارات، ظهرت قطر في المرتبة الثانية، وسلطنة عمان في المرتبة 22.واحتلت لاتفيا المرتبة الثالثة من ناحية سهولة تعليم القيادة، وتبعتها الولايات المتحدة في المركز الرابع، وكندا في الخامس.وظهرت البحرين في التصنيف كرابع أصعب دولة في العالم لتعليم القيادة، بمجموع نقاط لم يتجاوز 3,62 من 10.قطرواحتلت قطر المرتبة الثانية من التصنيف، محققة 7,39 نقطة من أصل 10، بفضل الحد الأدنى المنخفض للعمر الذي تفرضه سلطاتها على من يرغبون بالحصول على رخصة لقيادة السيارات، حيث قرنت الأمر ببلوغ الشخص 14 عاما فقط لمباشرة الإجراءات الرسمية.ولعبت عناصر عدة دورا كبيرا ساهمت بظهور قطر في هذا المركز، ومنها تكلفة إجراء فحص القيادة، بمبلغ لا يتجاوز 41 دولارا أميركيا، بالإضافة إلى عدم تطلب الأمر فيها لإجراء امتحان قيادة عملي، ولا حتى فحص نظر أو أية فحوصات طبية.عُمانوظهرت عُمان في المرتبة 22 من التصنيف، بمجموع نقاط وصل 6,67، حيث يبلغ السن القانوني للقيادة فيها 18 عاما، ورسوم فحص القيادة 24 دولارا.وكحال قطر، لا تطلب عمان من المتقدم للاختبار أي فحوصات طبية، بما فيها فحص النظر.وظهرت كرواتيا في قمة قائمة الدول الأصعب في مجال تعلم قيادة السيارات، بنقاط بلغ مجموعها 1,96 من أصل 10 نقاط، وتبعتها على التوالي كل من البرازيل والمجر والبحرين والجبل الأسود.وظهرت تركيا في المركز 17 من تصنيف أكثر دول العالم سهولة لتعليم القيادة، ولا يتجاوز ثمن الفحص فيها 12 دولارا.وظهرت الصين في المركز 21 من التصنيف الأكثر سهولة، وروسيا في المركز 23.