كيف سيكون الأسبوع الأخير من أيلول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج

هل سيكون الأسبوع الرابع من شهر أيلول 2021 جيدا على الصعيد العاطفي، وهل يحمل للأبراج تحقيق لبعض الأمنيات والأحلام على الصعيدين الشخصي والإجتماعي؟

إليكم التوقعات العاطفية والحظوظ التي سترافق الأبراج وفقاً لتوقعات الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح.

برج الحمل

تُعد الفترة هذه جيدة، يتخللها قرارات مهمة جداً، وتغييرات لمصلحتك ومن الممكن إنقلابات. تشارك مع فئات كثيرة بعض الملذات والمناسبات الحلوة بين يوم الجمعة ٢٤، ويوم السبت ٢٥.

برج الثور

خفف النمط إعتباراً من يوم الإثنين ٢٧، وكن لبق ودبلوماسي، وقد تدور نقاشات وحوارات مهمة تستوجب منك المرونة والدقة في عرض الأفكار أو رفضها. القمر ملائم جداً لك، بين يوم الأربعاء ٢٩، والخميس ٣٠. حتى تجد الحلول لمشاكل قادمة.

برج الجوزاء

بالأجمال يُعد الاسبوع هذا جيد ويحمل لك جديداً ويحقق بعض الأمنيات، لكن فقط مطلوب منك أن تكون واثقاً بحدسك ولا تتكل على أحد، وإبحث مواضيعك بهدوء ومرونة.

برج السرطان

لا تجازف حتى يوم الخميس، وإنتبه للخطر أو لأحد قد يوقعك في مأزق وإنتبه أيضاً من القيادة في الفترة هذه الدقيقة ولا تذهب إلى أماكن خطيرة.

برج الاسد

قد يحمل يوم الأربعاء ٢٩، والخميس ٣٠، بشرى سارة على الصعيد العاطفي.

برج العذراء

أنت مطل على بعض الأوهام، لذا عليك الإنتباه ولا تجعل أحدهم أن يضللك واحذر من التطرف العاطفي الذي ممكن أن يوقعك. ولا تجعل الجموح ينال من قلبك بمعنى لا تتحمس من أجل شخص ما وتحارب الجميع من أجله وبالأخير قد يخيبك.

برج الميزان

تواجه موقف غير لائق ويثير بعض الحساسيات. خفف النمط في الفترة هذه التي تعد معاكسة، وكن متحفظاً وحتى لو كنت تميل للمغامرات أو لإحداث جديد. إبقى بعيداً عن التهور خاصة إذا كنت تريد المباشرة بمبادرة مهنية جدية. يعدك تاريخ ٢٦ بأفراح كثيرة وملذات عاطفية.

برج العقرب

عليك ان تكون حذراً. لديك بشرى سارة وربما تقدم في بعض المصالح أو تمر بتجارب جيدة تكون سعيداً فيها. كن حذراً جداً حتى لا ترتكب أخطاء بين الجمعة ٢٤، والسبت ٢٥، وانتبه أن ترتكب أي هفوة أو خطأ بسبب فرصة لا تلتقطها أو إشارات ترسل لك ولا تفهم معانيها.

برج القوس

تنطلق بحرية. تكون مرتاحاً للأمور التي تحصل، وتكون الفترة هذه جيدة ورائعة حتى تتقدم بطلب أو بترشيح أو حتى تبوح بعاطفة ربما، أو تقول أشياء موجودة بداخلك لم تكن تستطيع التعبير عنها.

برج الجدي

تكون حماستك شديدة جداً وقد يحصل أمراً يزعجك أو يثير غضبك. لكن لاحقاً ستكون حماستك قوية جداً إعتباراً من الجمعة ٢٤، حتى تتطرأ لمواضيع حياتية وصحية وإجتماعية، وتكون واثقاً من نفسك.

برج الدلو

يتحدد مصيرك في الفترة هذه، وإبتداءً من الثلثاء ٢٨، لديك عملية تنظيم تجريها في حياتك وتصحح خطأ ما، وتسير نحو خلق أجواء جديدة وتطل على قصة حب وأجواء رومانسية بين يوم الأربعاء ٢٩، والخميس ٣٠.

برج الحوت

مطلوب منك الصدق والشفافية والصراحة مهما كانت العواقب. تستفيد جداً من ردات فعل إيجابية تفاجئك بين يوم الأربعاء ٢٩، والخميس ٣٠.