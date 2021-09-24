بعد شهرين... تم العثور على هذا الثور

أعلنت السلطات الأمريكية العثور على ثور هرب من مزرعة في لونغ آيلاند وراوغ الباحثين عنه لمدة شهرين.وأوضح روي غروس رئيس جمعية الرفق بالحيوان في مقاطعة سوفولك أن الثور الذي يبلغ وزنه 680 كيلوغراما والملقب ببارني، تمت السيطرة عليه في وقت متأخر من يوم الأربعاء من قبل موظفي جمعية "سكايلاندز لإيواء وإنقاذ الحيوانات".وأظهرت صور نشرتها جمعية الحيوانات على "فيسبوك" الثور على فراش من القش داخل مقطورة.وكتبت الجمعية: "انظروا من وجدناه يطوف حول لونغ آيلاند... إنه طفل وسيم".وقال غروس إن شرطة مقاطعة سوفولك استخدمت طائرات مسيرة ومروحيات للمساعدة في الإمساك بالثور، الذي سيعيش أيامه في محمية "سكايلاندز".( أ ب)