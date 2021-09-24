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"خدع" التقنيات الحديثة... اليكم آخرها

Lebanon 24
24-09-2021 | 12:00
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يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدعي ناشروها أنها لنوع نادر جدا من المرجان في العالم. إلا أن الادعاء خطأ فالصورة مجرد تصميم بواسطة برامج رقمية.

وبحسب وسائل التواصل فإن الصورة تعود لمخلوق مخطط "عثر عليه بالقرب من جزر غالاباغوس في الإكوادور وهو أحد أندر أنواع المرجان".

إلا أن الصورة ليست لمخلوق حقيقي عثر عليه في جزر غالاباغوس، بل هي صورة منشورة في اب 2017 على صفحة تحمل اسم "باتخورخي" عبر موقع "Deviantart" تحت عنوان "النظام البيئي".

وصاحب الصفحة فنان إسباني اسمه خورخي أبالو، يعمل في مجال التصوير والتصميم والطباعة والفن ثلاثي الأبعاد، وقد أكد لوكالة "فرانس برس" أن الصورة تصميم رقمي لا علاقة له بأي نوع من أنواع المرجان.

(أ ف ب)
المصدر: ا.ف.ب
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