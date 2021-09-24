من بين جميع الابراج 6 منهم يحترفون الكذب.. وهذه صفاتهم!

الكذب سمة تجمع البشر على إختلافهم، لكن مستوى الإتقان هو الذي يميز بينهم. ومن بين جميع الابراج هناك 6 تحترف الكذب، فهل تملكون هذه الصفات في ابراجكم أم أنّها مجرد تقاويل؟.للوهلة الأولى الجوزاء لا يبدو من النوع الذي يمكنه الكذب فهو من الابراج التي تعبر وبوضوح عن أفكارها ومشاعرها لكن البرج هذا يعاني من التوتر الدائم والتناقض. عدم صدق الجوزاء ينبع من واقع انه لا يمكن الإعتماد عليه فهو لا يلتزم بوعوده ولا بما يقوله. فهو يحب شيئاً ثم في اليوم التالي يكرهه بشدة وهذا ما يجعله بشخصيتين ووجهين وبالتالي لا يستحق الثقة.السرطان يملك خيالاً خصباً يساعده كثيراً على احتراف الكذب لانه يقوم بخلق سيناريوهات تناسب الكذبة التي ينسجها. السرطان يقتنع بكذبته قبل إقناع الاخرين بها وهذا ما يجعل كشف امره من المسائل الصعبة جداً. في المقابل السرطان أيضاً بارع في الكذب مباشرة من دون تخطيط مسبق.الأسد ملك الدراما، ولذلك لا غرابة بأن يكون كاذباً محترفاً. يحب أن يكون القائد وأن يكون محور إهتمام الجميع. الكاريزما الخاصة بالأسد تجعله كاذباً من الطراز الأول وهو في الواقع الأسد يكذب على نفسه أكثر مما يكذب على الاخرين، فهو يضخم مهاراته وسماته وكل ما يتعلق به كي يتمكن من الشعور بشكل افضل حيال نفسه. وعليه فهو حين يكذب على الاخرين ينطلق من مجموعة أكاذيب متراكمة اقنع نفسه بها.الميزان كاذب من الطراز الاول لكنه لا يقوم بذلك عن سوء نية. البرج هذا ينشد التوازن في كل مجالات الحياة، وان كان الامر يتطلب الكذب فهو لا يمانع. سيكذب دائماً على كل شخص في محيطه كي يتجنب اي مواجهة أو أي مشاعر سلبية. يظن الميزان بأن محق بالكذب وبأنها غير مؤذية، لكن ذلك يجعله منافقاً بالنسبة للاخرين لان الكذب هو أسلوب حياته ..الغاية أيها الميزان لا تبرر الوسيلة.برج عملي وجدي وعادة صادق لكن حين يتعلق الامر بانجاز الامور كما يريد فهو لا يتردد قبل الكذب. الجدي يكذب حين يرتبط الامر بمصلحته الخاصة فان كان لا يريد القيام بامر ما سيكذب وحين يريد أن تسير الامور في اتجاه محدد يعود عليه بالفائدة سيكذب. يتوقع دائماً الأسوأ من الاخرين وهذا ما يجعله يظهره جانبه السيء بشكل دائم. الكذب هنا هو بنية سيئة وعن سابق إصرار وتصميم والغاية أنانية.بشكل عام الحوت ودود ويسهل معاشرته لكنه يعشق لعب دور الضحية دائماً. يحاول عدم الكذب على الاشخاص الذين يحبهم لكنه لا يتردد قبل الكذب على الذين لا يروقون له. في الواقع أكاذيب الحوت معقدة للغاية فهو يكذب ثم يكذب مجدداً للتغطية على الكذبة الأولى ثم ما ينفك أن ينسج عشرات الاكاذيب كي يغطي على الأكاذيب المتتالية. وهذا ما يجعل كشف أمره من الامور المستحيلة. فهناك الكثير من الأكاذيب بحيث يصعب معرفة ما هو صادق وما هو غير صادق.