24
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
عمرها 46 عاما وأجرت عملية "ربط" لمنع الحمل لكنها أنجبت طفلًا
Lebanon 24
24-09-2021
|
11:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
كانت باربرا سعيدة بولدين أنجبتهما، وقررت ألا حاجة لمزيد من الأطفال، لذلك أجرت عملية تعقيم بعدما شاورت زوجها في الأمر.
وكانت باربرا تعتقد أن الإنجاب قصة قد طويت، فهي تبلغ الآن من العمر (46 عامًا) وأجرت عملية "ربط أنبوب فالوب" حتى لا تنجب مرة أخرى.
ولم يكن لديها فكرة أنها ستكون واحدة من بين كل 300 امرأة في العالم يجري تعقيمهن عبر عملية "ربط أنبوب فالوب"، لكن هذه الواحدة تنجب طفلًا رغم ذلك.
وتعمل الأم في محل للبيع بالتجزئة وأثناء العمل شعرت بألم حاد في البطن، ومع مرور الوقت ازداد الألم سوءا، بحسب ما أوردت صحيفة "الصن" البريطانية، الجمعة.
ولم تعد الأم قادرة على تحمل الألم، وعادت إلى المنزل بسرعة، واكتشفت لاحقا أنها حامل، ووضعت في النهاية مولودها الثالث.
وقالت إن الأمر كان صادمًا بالنسبة إليها.
وأطلق الزوجان على الطفل الجديد اسم "هانتر" أي المتسلل، لأنه كما يقولان تسلل إلى حياتهما.
ولم تورد الصحيفة جنسية المرأة ولا متى وقعت الحادثة.
وتقول طبيبة الأمراض النسائية ميليسا غارير إنه على الرغم من ندرتها ، إلا أن الحمل بعد التعقيم ليس أمرًا مستحيلًا.
وأضافت أنه عندما يتم ربط قناتي فالوب ووقف نشاطهما، فبوسعهما لاحقًا التعافي من أثر عملية التعقيم، وتشكيل أنبوب جديد تمر عبرهم البويضات في رحلتها من المبيض إلى الرحم.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
خبير يفجّر مفاجأة عن سعر الدولار ومصرف لبنان.. هذا ما قاله
Lebanon 24
خبير يفجّر مفاجأة عن سعر الدولار ومصرف لبنان.. هذا ما قاله
11:39 | 2021-09-24
24/09/2021 11:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كالنجمات العالميات.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار وتصبح حديث المواقع بطريقة أكلها المعكرونة (فيديو)
Lebanon 24
كالنجمات العالميات.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار وتصبح حديث المواقع بطريقة أكلها المعكرونة (فيديو)
02:00 | 2021-09-24
24/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الأخير من أيلول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الأخير من أيلول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج
03:30 | 2021-09-24
24/09/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير مالي يكشف مصير الدولار في السوق الموازية.. هل سينخفض؟
Lebanon 24
خبير مالي يكشف مصير الدولار في السوق الموازية.. هل سينخفض؟
02:41 | 2021-09-24
24/09/2021 02:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن أزمة البنزين.. هذا ما حصل مؤخراً
Lebanon 24
معلومات جديدة عن أزمة البنزين.. هذا ما حصل مؤخراً
12:18 | 2021-09-24
24/09/2021 12:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2021-09-24
فيديو مروّع.. فتاة تنجو بأعجوبة من حادث دهس قطار سريع
14:00 | 2021-09-24
بالصدفة... هكذا عثروا على كنز تاريخي من الذهب
12:00 | 2021-09-24
"خدع" التقنيات الحديثة... اليكم آخرها
11:30 | 2021-09-24
شرب "1.5 لتر" من كوكا كولا في 10 دقائق...فلقي حتفه
11:26 | 2021-09-24
عملية "نوعية" لتحرير جرو اختطفه قرد 3 أيام... (فيديو)
11:21 | 2021-09-24
في اليوم الوطني السعودي...مشاجرة جماعية عنيفة بين عدد من شبان... (فيديو)
فيديو
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
09:22 | 2021-09-24
25/09/2021 03:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كالملكات.. نجوى كرم تلفت الأنظار بالأبيض وتتألق في مهرجان جرش (فيديو)
Lebanon 24
كالملكات.. نجوى كرم تلفت الأنظار بالأبيض وتتألق في مهرجان جرش (فيديو)
04:00 | 2021-09-24
25/09/2021 03:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
03:00 | 2021-09-23
25/09/2021 03:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact