الحملالدخول في نقاشات غير مجدية، لن يكون عاملاً إيجابياً لتبديل بعض المعطيات التي تلوح في الأفق، فكن حذراًالثورأنت متفائل ولا حدود لطاقتك ولن يردعك أحد من الوصول إلى النجاحالجوزاءتجنب الجدال والنزاع والحروب هذا اليوم قدر المستطاع، تنازل وكن متفهماً ولا تذهب بعيداً، قد لا تتحقق أحلامك بالسرعة التي تتوخاهاالسرطانتكون الأجواء في العمل هادئة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه ما يدهش الزملاءالأسديوم ضعيف لا يعد بأي تطور أو نتيجة، على الصعيد المهني، وقد يعترض بعضهم على مواقفك، فلا تؤزّم الوضعالعذراءيتحدّث هذا اليوم عن ربح محتمل تحرزه أو نجاح تكافأ عليه، وتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجةالميزانقد يخف الوهج على الصعيد المهني قليلاً، وتراوح الأحلام مكانها، لكن هذه الأمور موقتة، فاستعد لمفاجآت جديدةالعقربتجنب الجديد والمغامرة، إحذر التراجع والفوضى والغش، لا توسّع دائرة التحرّك قبل درس المعطيات بدّقة، فقد تواجه معاكسات صعبةالقوسيخف الضغط وتبدأ الحواجز بالسقوط الواحد تلو الآخر، وتشارك في مشاريع مهمة تتطلب مخيلة واسعةالجديتلتقي الشمس مع جوبيتير ما قد يثير موضوعاً مهنياً ابتداء من اليوم، يستحوذ على تفكيرك، فكن حذراًالدلوتدخل مرحلة أكثر دقة، ويحذرك الفلك من شجار عقيم يطرأ وتجد نفسك في موقف ضعيف وترتبكالحوتتُطرح أمامك اليوم قضية مهنية تدور حولها نقاشات كثيرة وقد تتخذ قرارات صادمة