الحمل
الدخول في نقاشات غير مجدية، لن يكون عاملاً إيجابياً لتبديل بعض المعطيات التي تلوح في الأفق، فكن حذراً
الثور
أنت متفائل ولا حدود لطاقتك ولن يردعك أحد من الوصول إلى النجاح
الجوزاء
تجنب الجدال والنزاع والحروب هذا اليوم قدر المستطاع، تنازل وكن متفهماً ولا تذهب بعيداً، قد لا تتحقق أحلامك بالسرعة التي تتوخاها
السرطان
تكون الأجواء في العمل هادئة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه ما يدهش الزملاء
الأسد
يوم ضعيف لا يعد بأي تطور أو نتيجة، على الصعيد المهني، وقد يعترض بعضهم على مواقفك، فلا تؤزّم الوضع
العذراء
يتحدّث هذا اليوم عن ربح محتمل تحرزه أو نجاح تكافأ عليه، وتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة
الميزان
قد يخف الوهج على الصعيد المهني قليلاً، وتراوح الأحلام مكانها، لكن هذه الأمور موقتة، فاستعد لمفاجآت جديدة
العقرب
تجنب الجديد والمغامرة، إحذر التراجع والفوضى والغش، لا توسّع دائرة التحرّك قبل درس المعطيات بدّقة، فقد تواجه معاكسات صعبة
القوس
يخف الضغط وتبدأ الحواجز بالسقوط الواحد تلو الآخر، وتشارك في مشاريع مهمة تتطلب مخيلة واسعة
الجدي
تلتقي الشمس مع جوبيتير ما قد يثير موضوعاً مهنياً ابتداء من اليوم، يستحوذ على تفكيرك، فكن حذراً
الدلو
تدخل مرحلة أكثر دقة، ويحذرك الفلك من شجار عقيم يطرأ وتجد نفسك في موقف ضعيف وترتبك
الحوت
تُطرح أمامك اليوم قضية مهنية تدور حولها نقاشات كثيرة وقد تتخذ قرارات صادمة