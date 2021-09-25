فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا غريبا لفتاة معلقة على حبل تحاول عبور نهر مليء بالتماسيح الهائجة المتعطشة للدماء.وتظهر في الفيديو فتاة تستخدم حبلا مربوطا بين طرفي نهر، حيث تتمسك بالحبل وتبدأ عبور النهر المليء بالتماسيح الهائجة.المثير في المشهد المتداول أنه حصل خلال يوم واحد فقط على ملايين المشاهدات في "يوتيوب" و"إنستغرام"، حيث حصد على قناة واحدة حوالي 2.7 مليون إعجاب خلال 24 ساعة.لكن وعند الدقيق بشكل جيد في الفيديو، يُلاحظ وجود تعديلات حيث اقتطع مشهد المياه الحقيقي وتم إضافة فيديو لتماسيح هائجة. الأمر الذي يؤكد عملية التعديل هو وجود مجموعة من المواطنين الجالسين بكل هدوء على جانب النهر، وبدون أي علامات تدل على التوتر، وهو الأمر الذي لن يحدث في حال وجود هذه التماسيح على هذه المسافة القريبة جدا من حافة النهر.