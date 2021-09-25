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صرخة تفطر القلوب... الطفل المعنف محمد يطلب الموت لإنهاء معاناته: "بابا اقتلني"!

Lebanon 24
25-09-2021 | 00:15
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدمي القلوب لطفل يبكي بحرقة ووجهه مغطى بالدماء وهو يتوسل والده بصوت بح من كثرة البكاء بأن يقتله ليريحه من العذاب.


وتفاعلت قصة هذا الطفل العراقي الذي ظهر، ويتم تعنيفه من قبل والده، فيما تصدر هاشتاغ #أنقذوا_الطفل_محمد” منصات التواصل الاجتماعي في العراق، للمطالبة بإنقاذ الفتى خاصة وأنه يتعرض للتعذيب الشديد من والده وظهر في مقطع الفيديو وهو يطلب الموت لتنتهي معاناته.

وتدخل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووجه "بتنفيذ الإجراءات القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه". كما وجه "بالتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته، لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده، مرتكب الجريمة".

ورغم أن مقطع الفيديو غير معلوم المكان، إلا أنه لاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ودان روادها أسلوب التعنيف الوحشي من قبل الأب. وتدخلت الشرطة المجتمعية في إعلام وزارة الداخلية ووجهت دعوة إلى العراقيين.

وذكرت في بيان أنه "نشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأب يعنف ابنه بطريقة بشعة على من يتعرف عليه نرجو أن يبلغنا باسمه وعنوانه لنتخذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي الهاشتاغ لإيصال صوت الطفل، محمد عبدالله حاتم قاطع، الذي عانى من التعذيب الشديد من قبل والده ومحاولة إنقاذه، داعين إلى تفعيل قانون العنف الأسري.

وفي تغريدة أخرى ذكر أن: "الشرطة المجتمعية في البصرة تنقل الطفل المعنف محمد إلى المستشفى وتطلق حملة أمنيّة للبحث عن الأب الهارب".
المصدر: العربية
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