أبراج لا تقع في الحب بسهولة ... هل برجك منها؟

يختلف تعامل الناس مع الحب، فمنهم من يقع فيه بسهولة، بالوقت الذي يجد البعض الآخر صعوبة لعيش علاقة عاطفية ويستغرقون الوقت قبل ان يقولوا فعلاً أنّهم أغرموا بالشخص الآخر. وبالطبع للأبراج علاقة كبيرة في هذا الأمر. فلنتعرّف في هذا الموضوع على 5 أبراج لا تقع في الحب بسهولة.

برج الثور

رغم أن مواليد برج الثور يحبون الالتزام لكنهم يجدون صعوبة بالوقوع في الحب. لذلك يأخذون وقت طويل في التعرف على الشخص الآخر وبناء الثقة معه، وبعدها يبدأون بالتفكير في امكانية ان يكون علاقة طويلة الامد مع الآخر، وبذلك فهم يعتمدون على عقلهم أكثر من قلبهم.

برج العذراء

يحب مولود برج العذراء تولي المسؤولية والسيطرة على الأشياء حتى غلى العواطف. لذلك، فهو واحداً من أبراج لا تقع في الحب بسهولة لأن الحب يفقده السيطرة على عواطفه ومشاعره. فعادةً ما يقاوم برج العذراء مشاعره وممكن أن يصل الأمر به الى قمعها.

برج العقرب

رغم أن أصحاب هذا البرج يحبّون فكرة الوقوع في الحب، الا أنهم يخافون من الوقوع فيه. لذلك، يلجأ أصحاب هذا البرج الى العمل على بناء ثقة تامة مع الشخص الآخر حتى يتخلصون من مخاوفهم تماماً، وتطوير الثقة حتماً يحتاج الى وقت ما يجعل العقرب يجد صعوبة بالوقوع في الحب.

برج الجدي

لا يؤمن برج الجدي بفكرة الحب من أول نظرة، وفي حال راودته مشاعر عند لقائه شخص معيّن فهو يحاول التروّي والتفكير وتحكيم العقل. وبذلك فانّه لا يقع في الحبّ بسهولة بل يحتاج الى الوقت والاقتناع بالآخر.

برج الدلو

اذا دقّ الحبّ باب برج الدلو، فسينتظر كثيراً قبل أن يُفتح له. لأنّ مواليد هذا البرج دقيقون جداً ولديهم معايير معيّنة لا يحيدون عنها، ولو تحرّكت مشاعرهم يتريّثون ويفكّرون كثيراً. وذلك يمكن أن يبعدهم عن أشخاص لديهم تجاههم مشاعر، لكن العقل غير راضٍ عنهم.