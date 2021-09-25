لحماية الأرض...قرر التبرع بمليار دولار سنويًّا

تبرع جيف بيزوس، وهو أغنى رجل في العالم، بمليار دولار للمشاركة في جهود حماية الأرض والبحار والتنوع البيولوجي.



وذكر موقع " iflscience" إن صندوق بيزوس للأرض تعهد بالتبرع بنحو مليار دولار سنويًّا للنشطاء والعلماء والمجموعات الأخرى التي تعمل على معالجة أزمة المناخ في العالم، على أن يبلغ إجمالي التبرعات 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، وحماية 30% من اليابسة والبحر في محاولة لمنع الانقراض الجماعي.

وقد وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد دعمًا لمبادرة بيزوس الهادفة إلى حماية الأرض.