منوعات

بطريقة درامية... قتلت صديقها بهاتف آيفون

Lebanon 24
25-09-2021 | 06:58
A-
A+
Doc-P-867816-637681754294074677.jpg
Doc-P-867816-637681754294074677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تجد امرأة سوى هاتفها الذكي من طراز آيفون، لكي تضرب فيه صديقها، لكن هذه الضربة التي وقعت أثناء شجار، أدت إلى مقتله.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، السبت، أن روكسانا لوبيز (22 عامًا)، قذفت بهاتفها الذكي على صديقها لويس غوانتاي البالغ من العمر (23 عامًا).

وقالت المرأة أثناء التحقيق إنها ضربت لويس بالهاتف، دفاعًا عن نفسها.

ووقعت الحادثة في منزل صديقها ببلدة أرجنتينية في نيسان الماضي.
 
وبعد تعرضه للضرب بالهاتف، اشتكى اللرجل من الصداع والألم حتى تم نقله في النهاية إلى المستشفى في مدينة سالتا، شمال غرب الأرجنتين، حيث خضع لعملية جراحية، لكنه فارق الحياة.

وتقدمت والدة الشاب ببلاغ إلى الشرطة لتطلب منهم اتخاذ إجراء ضد روكسانا، متهمة إياها بقتل ابنها. 

وأثبت المدعون العامون أن الضربة التي تلقاها غوانتاي، تسببت في صدمة بالرأس أدت إلى وفاته.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2021-09-25
09:43 | 2021-09-25
09:41 | 2021-09-25
08:00 | 2021-09-25
07:10 | 2021-09-25
07:07 | 2021-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website