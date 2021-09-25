بطريقة درامية... قتلت صديقها بهاتف آيفون

لم تجد امرأة سوى هاتفها الذكي من طراز آيفون، لكي تضرب فيه صديقها، لكن هذه الضربة التي وقعت أثناء شجار، أدت إلى مقتله.وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، السبت، أن روكسانا لوبيز (22 عامًا)، قذفت بهاتفها الذكي على صديقها لويس غوانتاي البالغ من العمر (23 عامًا).وقالت المرأة أثناء التحقيق إنها ضربت لويس بالهاتف، دفاعًا عن نفسها.ووقعت الحادثة في منزل صديقها ببلدة أرجنتينية في نيسان الماضي.