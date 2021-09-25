من أجل الحب.. أميرة تتخلى عن مليون دولار

ذكرت وسائل إعلام، السبت، أن الأميرة اليابانية ماكو ستتنازل عن مليون دولار مخصصة لها، نظير فقدان لقبها الملكي عند عقد زواجها المقرر، من زميل دراسة، مما يمهد الطريق أمام الزيجة التي تأخرت سنوات بسبب جدل حول خطيب الأميرة.وأعلنت ماكو البالغة من العمر 29 عامًا وحفيدة الإمبراطور أكيهيتو، الذي تخلى عن العرش، خطبتها من كي كومورو في عام 2017.وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن الحكومة ستوافق على تنازل الأميرة عن المبلغ الذي يصل إلى 150 مليون ين (1.35 مليون دولار)، نظير تخلي أفراد عائلة الإمبراطور عن ألقابهم للزواج من العامة، وذلك في ظل انتقادات الرأي العام لخطيبها.