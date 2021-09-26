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"انفجار كوني".. علماء يكتشفون سبب تدمير حضارة قديمة في وادي الأردن

Lebanon 24
26-09-2021 | 05:00
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كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية أن حضارة قديمة كانت تعيش في وادي الأردن، بالقرب من البحر الميت، دمرت تماما بسبب انفجار نيزك تبلغ قوته قوة سلاح نووي، ما جعل المنطقة غير صالحة للعيش عدة قرون. 

ووجد العلماء الذين أشرفوا على الدراسة دليلا على أن انفجارا ضخما دمر مدينة تل الحمام، وهي مدينة من العصر البرونزي الأوسط تقع جنوبي وادي الأردن شمال شرق البحر الميت، قبل 3600 عاما وبالتحديد في عام 1650 قبل الميلاد.

ووفقا للعلماء فإن الانفجار الكوني الذي وقع في الجو، كان أكبر من انفجار تونغوسكا الذي شهدته سيبيريا عام 1908، وزادت قوته بنحو ألف مرة عن طاقة قنبلة هيروشيما الذرية. 

وتسبب انفجار تونغوسكا الغامض ويُعتقد أنه نتج عن نيزك، في تدمير الغابة الشمالية في سيبيريا حيث احترقت أكثر من 80 مليون شجرة في ثوان على مساحة تمتد لما يقارب ألفي كيلومتر مربع، لكنه لم يترك خلفه أي حفرة.

ويعتقد الباحثون أن نيزكا حديديا كبيرا اندفع نحو الأرض واقترب بما يكفي لتوليد موجة صدمة هائلة، لكن النيزك انحرف بعد ذلك بعيدا عن كوكبنا.

ويؤكد العلماء الذين أعدوا الدراسة المتعلقة بمدينة تل الحمام، أن ما شهدته المدينة التاريخية مشابه لحادثة تونغوسكا، حيث تسبب الانفجار الكوني في تدمير مجمع القصور المكون من خمسة طوابق وبعلو 12 مترا والسور الضخم الذي يحيط بالمدينة ويبلغ سمكه أربعة أمتار، بالإضافة إلى تقطع أجساد البشر الساكنين هناك إلى أجزاء.

وأدى هطول الأملاح المرتبطة بالانفجار الكوني إلى زيادة ملوحة الأرض واختفاء الزراعة وهجرة السكان من نحو 120 مدينة صغيرة قريبة على مدى 300 إلى 600 عام.

ورأى العلماء أن الانفجارات الكونية الجوية يمكن أن تدمر مناطق بأكملها وبالتالي تشكل خطرا كبيرا حتى في عصرنا هذا.
 
المصدر: الحرة
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