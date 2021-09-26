أبراج تجذب المال وتعرف كيف تضاعفه.. هل أنت من بينها؟

بعض الابراج يجذبون الثراء إليهم كما لو كانوا مغناطيس مال. وهم في الواقع قلة قليلة محظوظة للغاية. ولكن العبرة ليست في جذب المال بل بالقدرة على الإستفادة منها، فمثلاً برج القوس من أكثر الأبراج التي تجذب المال لانه يجذب الفرص العديدة اليه ولكنكم لن تجدوا القوس على هذه اللائحة لانه من اكثر الابراج فوضوية حين يتعلق الامر بالمال وبالتالي ما يحصل عليه ينفقه.

فمن هي الابراج التي تجذب المال وتعرف كيف تضاعفه؟

الجدي

الجدي يجذب المال لانه يعمل بجدية بالغة طوال الوقت من أجل الحصول عليه. هو يعرف تماماً الفرص التي عليه إستغلالها وبالتالي ما ينفك يدفع نفسه حتى حدودها القصوى من اجل تحقيق ما الذي يريد تحقيقه والذي عادة ما يكون جني المال وتوفير حياة مستقرة مادياً.

عادة مقاربة الجدي قائمة على تحفيز النفس بشكل دائم من اجل الإستمرار والمضي قدماً ولكن في حال وجد العراقيل التي لا يمكن تذليلها بالمقاربات المنطقية فهو لا يتردد قبل إعتماد مقاربة عدائية للغاية.

الجدي مغناطيس مال ولكن ليس عن طريق الصدفة أو الحظ، بل من خلال العمل الجدي الدائم من أجل الحصول عليه.

العقرب

العقرب وحين يتعلق الامر بالمال محظوظ للغاية.. فهو ما ينفك يجد نفسه امام فرص جديدة لوظيفة جديدة براتب ضخم أو فرص للإستثمار في مجالات لم تكن تخطر له من قبل. العقرب عادة قائد بالفطرة وهو لا يقبل بمكانة اقل وبالتالي حين يلتزم بامر ما فهو يلتزم به حتى النهاية. وأكثر ما يريده لنفسه هو جني الكثير من المال وإختبار حياة مريحة بكل المعايير.

التصميم مع الحظ يجعلان العقرب من الابراج التي تتمكن من جني الكثير من المال. وبما انه حريص على الانفاق فهو عادة ما يجعل هذه المبالغ تتضاعف خلال مدة زمنية قصيرة.

العذراء

العذراء لا يكترث كثيراً للمال كما هي حال العقرب والجدي ولكنه يكترث وبشدة لانجاز الامور كما يجب ان يتم انجازها. من المعروف عن العذراء انه من اكثر الابراج جدية وحين يقرر القيام بعمل ما فهو اما ينجزه بشكل مثالي أو لا ينجزه على الإطلاق.. فهو لا يرضى باقل مما هو مثالي.

وبما انه برج يمكنه أن يلاحظ التفاصيل التي لا يمكن للاخرين ملاحظتها، بحكم انه من النوع المهووس بالتفاصيل فهو عادة يمكنه رؤية الفرص التي لا يمكن للاخرين رؤيتها وهذا ما يجعله يستغلها قبل غيره وبالتالي يحقق النجاح على الصعيدين المهني والمادي.

الحوت

الحوت برج مبدع وعادة يسير مع التيار وبالتالي فهو يملك قدرة عالية جداً على التأقلم مع كل المواقف الحياتية أو تلك التي تواجهه في أي مجال كان في حياته. والتأقلم السريع هو من أهم أسس النجاح، وبالتالي حين لا تسير الامور كما خطط لها الحوت فهو يضع الخطط البديلة وبسرعة بالغة وبالتالي يتمكن من تحقيق النتائج. المقاربة هذه تجعل المال ينهمر عليه من كل حدب وصوب، ورغم ان المال لم يكن هدفه أصلاً ولكنه لا يمانع ان يعيش حياة رفاهية لان ذلك يمكنه من القيام بما يحب القيام به.. وهو تطوير حسه الفني أو حتى العثور على الوقت والطرق من اجل التعبير عن نفسه بالطريقة التي يحبها .. وهي المقاربات الفنية.

الثور

الثور يحتاج وبشدة الى المال في حياته فهو ان لم يتمكن من إحاطة نفسه بكل الامور الجميلة وإمتلاك كل ما هو باهظ الثمن وعيش حياة الاثرياء فهو لن يتمكن من العيش بسعادة. وبالتالي هو يسخر كل طاقته وكل جديته من اجل العمل لا لتحقيق النجاحات المهنية بل من اجل جني الكثير من المال. في الواقع الثورمن الابراج الذي منذ بداية حياته المهنية يحدد لنفسه هدفا، والذي عادة يكون جني مبلغاً مالياً ضخما، وهو لا يستكين ولا يرتاح قبل ان يحقق هدفه هذا.