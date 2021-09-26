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مُجدداً لاميتا فرنجية تُحدث ضجة: فيديو مُثير وفستان أبيض مكشوف الظهر.. شاهدوا كيف بدت

Lebanon 24
26-09-2021 | 03:00
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نشرت عارضة الأزياء لاميتا فرنجية فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وبدت لاميتا في الفيديو مُثيرة حيث ارتدت فستانا ابيض مكشوف الظهر، وتمايلت على أنغام الأغنية الفرنسية الشهيرة la vie en rose، وذلك خلال تواجدها في أحد المطاعم في دبي.

 

A post shared by Lamitta Frangieh (@lamittafrangieh)


 
 

وقد لاقى الفيديو إعجاب متابعيها.

 

 يُذكر ان لاميتا عارضة أزياء ومذيعة وممثلة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وحلت وصيفة أولى، وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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