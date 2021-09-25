الحمل

تتاح فرص كبيرة أمامك ولكن انتبه من أن يستغلّ الشركاء كفاءتك

الثور

عليك التأقلم مع كثافة الضغوط، استرح بعيداً عن الأضواء فأنت تفتقد الحصانة وأرجئ الخطط الكبيرة

الجوزاء

ابتعد عن الزملاء الذين يثيرون الشكوك واحذر حسد أحدهم فقد ينصب لك كميناً لن تنجو منه بسهولة

السرطان

حضورك اللافت وشخصيتك القوية يسهمان في تعزيز موقعك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع

الاسد

عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالباً ما تكون ممراً إلزامياً

العذراء

تملك خبرة طويلة في العلاقات العاطفية تخوّلك عدم الوقوع في الحب بسرعة

الميزان

ارتباط عاطفي بدأت تلوح بوادره في الأفق فاستعد لاستقباله بكل رحابة صدر

العقرب

تعرض عليك مشاريع جديدة، أدرسها جيداً قبل الموافقة عليها والمضي بها

القوس

تزعجك طريقة معاملة أحد الزملا لك، لذا حاول تجاهله واحذر العصبية



الجدي

كن منتبهاً لكل شيء ودقق في كل عقد أو مشروع يعرض عليك هذا اليوم

الدلو

لا تستخدم طاقتك بطريقة عشوائية بل نظّمها لتصل إلى النجاح المنشود وتحقيق المشاريع المنتظرة

الحوت