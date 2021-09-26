أصحاب هذه الأبراج يشعرون أن لا أحد يفهمهم ويهتم لأمرهم!

يكترث أصحاب بعض الأبراج بشعور الآخرين تجاههم أو آرائهم بشأنهم كما أنهم يعتبرون أن لا أحد يفهمهم ويهتم لأمرهم أيضًا.

وفيما يلي أصحاب هذه الأبراج:

برج الحوت

يعد الحوت من الأبراج الحساسة للغاية، وقد يتأثر من أبسط أمر ويجعله دراميًا، وعلى الرغم من أنَّ الحوت يحب التواجد وسط الناس، إلا أنّه غالبًا ما يفضل البقاء بمفرده في المنزل أو حتى التنزه مع نفسه.

ومع ذلك، كثيرًا ما يشعر برج الحوت أنّه مُستثنى، عندما يتجاهل الأصدقاء أو غيرهم دعوته لمناسبةٍ ما، ولكن الحوت عليه إدراك أنه إذا كان يريد أن يندمج في المجتمع فعلًا، عليه بذل مجهودٍ أكثر.

برج الجدي

عادةً ما يشعر برج الجدي بأنه يتم استبعاده واستثناؤه، وعندما يشعر بذلك، فهو يميل إلى كتمان مشاعره ولا يُظهر أنه منزعج، ولكنه في الحقيقة يحتاج إلى أن يكون صادقًا مع الآخرين ونفسه، ومعرفة أي الأنشطة التي يميل إليها أكثر وتساعده على الاندماج مع الأصدقاء وغيره.

برج العذراء

عدم الكشف عما يفكر فيه أو يشعر به، يصعب على الآخرين فهم برج العذراء جيدًا؛ ما يجعله يشعر معظم الوقت بأنه مستثنى، وعندما يحدث ذلك، يخدع برج العذراء نفسه بقول "إنه في المقام الأول، لم يرد الذهاب إلى تلك المناسبة التي لم يدعوه أحد إليها".

برج العقرب

بالإضافة إلى كونه حساسًا للغاية، يعد مولود العقرب من أكثر الأبراج التي تشعر بأنها مستثناة معظم الوقت، فهو دائم التفكير بأنَّ لا أحد يحبه وأنَّ الكل غاضب منه ويستبعده عن قصد.

وحتى إذا كان العقرب قد اتخذ قرار عدم المشاركة في حفل أو مناسبة ما، يشعر بالضيق أيضًا لأن أصدقاءه سعيدون من دونه، ولكن في الحقيقة، الأمر ينبع من حساسية العقرب واهتمامه بالتفاصيل، كما أنه ذو حدس لا يخيب.

برج السرطان

دائمًا ما يشعر السرطان بأنه مُهمل، وذلك لأنه كثيرًا ما يأخذ الأمور بمحمل شخصي للغاية؛ فهو لا يتقبل فكرة أن أحد أصدقائه أو أقربائه لم يستطع دعوته لمناسبة ما، بسبب عذر حقيقي وأنه لم يتعمد استبعاده.