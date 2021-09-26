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مأساة ابنة الـ 4 سنوات.. لفظت أنفاسها بعد حقنتين من طبيب بيطري!

Lebanon 24
26-09-2021 | 11:00
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شهدت قرية مصرية مأساة، حيث توفيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بسبب حقنتين تلقتهما من طبيب بيطري.

 

وتلقت السلطات بلاغا من مستشفى بسيون العام بمحافظة الغربية شمال القاهرة بوصول الطفلة منار عبده النجار، البالغة من العمر 4 سنوات، وتقيم في قرية الفرستق، فى حالة إعياء شديد، وتم تحويلها لمستشفى المنشاوي بطنطا حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

 

وتبين من التحقيقات أن والدة الطفلة توجهت بها إلى صيدلية في القرية بعد ارتفاع درجة حرارتها، وأعطاها الطبيب المتواجد بالصيدلية وهو زوج الصيدلانية ويعمل طبيبا بيطريا، حقنتين تسببتا في فقدانها الوعي وتم نقلها للمستشفى وتوفيت.

 

واتهمت أسرة الطفلة الطبيب بالتسبب في وفاتها، وعلى الفور ألقت السلطات القبض عليه.

 

من جانبها، أمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: العربية
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