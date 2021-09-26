منوعات

3 أبراج محظوظة ستتزوج عام 2022.. هل انت من بينها؟

Lebanon 24
26-09-2021 | 04:30
A-
A+
Doc-P-868065-637682508861858947.jpg
Doc-P-868065-637682508861858947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

من المقرر أن يكون عام 2022 عامًا ساحرا مليئًا بالحب والرومانسية، من المتوقع ان تعقد 3 ابراج محظوظة  فيه قرانها. الحب بالتأكيد في الأجواء بالنسبة للأسد والجوزاء والحوت في عام 2022.

 

أبراج ستتزوج هذا العام:

 

برج الأسد: الاستعداد للقبول

نظرًا لأن كوكب المشتري وزحل يقضيان معظم وقتهما في برج الدلو هذا العام، وبالتالي في قطاع العلاقات، فإن لدى الأسد كل الفرص للارتباط رسميًا. حتى لو تسبب أورانوس في زعزعة استقراره قليلاً، يمكن لمواليد هذا البرج المثابرة!

 

برج الجوزاء: أجواء حفلات الزفاف

على الرغم من أن أورانوس يذكرهم باستمرار بحاجتهم إلى الحرية في عام 2022 ، إلا أن مواليد الجوزاء، الذين يقعون تحت تأثير زحل والمشتري، قد يغريهم الزواج. لكن السؤال هو هل سيتعاملون مع الامر بالفعل؟

 

برج الحوت: الاستعداد لعقد القران

بين منتصف أيار ونهاية تموز، يمكن للمشتري في برج الحوت إعداد مواليد هذه العلامة للارتباط. خاصة وأن نبتون يغمرهم في عالم السحر والأحلام. رغبتهم تصل الابتهاج وصولا إلى حد التخلي والمجازفة.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2021-09-26
11:00 | 2021-09-26
09:20 | 2021-09-26
09:06 | 2021-09-26
08:00 | 2021-09-26
08:00 | 2021-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website