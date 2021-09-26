عارضة أزياء تقاضي صالون حلاقة وتحصل عل تعويض مالي.. فكم بلغ؟

حكمت محكمة هندية لعارضة أزياء بتعويض بلغ 273 ألف دولار بعد أن رفعت دعوى على صالون مرموق في فندق موريا ITC، بالعاصمة الهندية، المشهور وسط نجوم السينما والرؤوساء.وتسبب الصالون بقصة شعر قصيرة للعارضة بالإضافة لحروق بفروة الرأس.وقالت العارضة أمام لجنة منازعات في دلهي إنها أزالت نظارتها عند جلوسها، ولم تدرك حجم الكارثة إلا بعد انتهاء القصة، مشيرةً إلى أنها طلبت قصّ أربع بوصات من شعرها، لكنهم أساؤوا فهم طلبها وقصوا شعرها ليصبح طوله 4 بوصات.وتعاطفت المحكمة مع العارضة لتحكم لها بتعويض مالي، في الوقت الذي قال فيه القائمون على الصالون إنهم سيطعنون بالحكم، وأن العارضة ضخمت من الموضوع للحصول على التعويض، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا تايمز".