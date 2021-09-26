3 أبراج يتمسك أصحابها بـ"الحب المؤذي"!.. هل وقعتم ضحيته؟





وفي الوقت الذي ينفد فيه صبر كُثر، إزاء "الحب المؤذي"، حيث هناك أشخاص يرفضون التخلي عن هذه العلاقات؛ مهما كانت مؤذية لهم، ومن بينهم أصحاب هذه الابراج.



برج الحوت الحب من أجمل المشاعر التي يمر بها الإنسان، لكنه يتحول إلى سبب لإيذاء أحد طرفيه أو كليهما، إذا لم يكن كلاهما على الدرجة ذاتها من تحمل المسؤولية.وفي الوقت الذي ينفد فيه صبر كُثر، إزاء "الحب المؤذي"، حيث هناك أشخاص يرفضون التخلي عن هذه العلاقات؛ مهما كانت مؤذية لهم، ومن بينهم أصحاب هذه الابراج.

برج الحوت يؤمن بالحب، ويرى أنه مهما كانت العلاقة العاطفية مؤذية، فيمكن أن يبذل فيها بعض الجهد، لتحويلها إلى الأفضل، وهذا الشيء يحدث خاصة عند مرور الكثير من الوقت على العلاقة العاطفية، إذ إن هذا الوقت يجعله يشعر أنه لديه مسؤولية تجاه الشريك، مهما كانت العلاقة مؤذية.



برج السرطان





برج الجدي الأمان والأسرة شيئان مهمان في حياة مولود برج السرطان، لذلك فشعوره بإنهاء العلاقة حتى إذا كانت مؤذية، قد يهدد هذين الشيئين، لذا فهو لن يقدم على هذه الخطوة، وهذا يجعله على استعداد للتضحية براحته وسعادته، وحتى حريته، في مقابل استمرار العلاقة.

مولود برج الجدي مستعد أن يفعل أي شيء لإنجاح العلاقة العاطفية التي يشكل جزءا منها، وهذا ما يجعله لا يتخلى عن شريكه بسهولة.



