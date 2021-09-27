هذه الأبراج "الشر يجري في دمها".. احذروا عداوتها!

يتعرض الكثير منا في بعض الأحوال إلى ضغوط كبيرة، قد تساعد في إظهار أسوأ ما فينا، حيث يندمج الغضب والإحباط والحزن والشعور بالخذلان ليحولنا إلى شخصيات شريرة، ويمكن لعلم الأبراج والفلك مساعدتنا في التعرف على الشخصيات التي تتسم بصفات الشر والخطورة والتي قد تدفع الظروف لظهورها في أي وقت، وذلك وفقا لتقرير منشور على موقع e times.

برج الجوزاء

برج الجوزاء هو أكثر الأبراج اجتماعية، لكن مواليد هذا البرج هم متلاعبون بشكل كبير، فهم يعرفون كيفية التواصل مع الناس جيدا، فهم يعرفون أيضا ما الذي يجعلهم عرضة للخطر والخوف، لذلك يحاولون الاستباق في مهاجمة الناس وضربهم في بأكثر الضربات غير المتوقعة.

برج العقرب

مواليد برج العقرب لن يغفروا لشخص ما على إيذائه لهم، سوف يبتكرون الخطط المعقدة للرد على عدوهم، سيُترك الشخص الآخر يشعر بالشلل والأذى الشديد، إنهم شخصيات متلاعبة للغاية، ويمكن أن تكون خطيرة إذا خانها شخص ما، لا يمكنهم أبدا أن ينسوا أي شيء

برج الحوت

مواليد برج الحوت شخصيات حساسة للغاية يهتمون بمن يحبون، قد يتحول هذا إلى هوس إذا لم يثقوا بشريكهم تمامًا، وعندما يصابون بالإحباط الشديد، فإنهم يميلون إلى فعل ما يحلو لهم، لن يفكروا فيما إذا كان ما يفعلونه خطيرًا أم لا ؛ سوف ينتقمون دون مراعاة لأي شيء.

برج الحمل

مواليد برج الحمل متعطشون للطموح والقوة وهو ما يجعلهم لا يهزمون أبدا، يمكن أن يصبحوا قساة للغاية لأنهم لا يستطيعون الالتزام بالحدود التي وضعها الآخرون، سوف يبذلون قصارى جهدهم للحصول على ما يريدون لأنه وفقًا لهم، يجب أن يكون كل كنز في العالم في أيديهم

برج الدلو

على الرغم من أنه يمكن لمواليد الدلو إخفاء عواطفهم والتحكم فيها، إلا أنهم سوف يدمرون الشخص الآخر إذا خانهم، يعتمدون على ضرب الجزء الأكثر ضعفا في من خانهم، من خلال خطط خطيرة ودقيقة لا يمكن كشفها أبدا.