هذه الأبراج تملك وجهين.. احذروا منها!

الحذر من الصديق واجب قبل العدو، لان غدر الصديق احياناً يكون اصعب واقسى، خصوصاً إذا تحوّل من صديق يعرف كل اسرارك ونقاط ضعفك الى عدو يستغلّ كل هذه الامور ضدكِ.

تعرفوا إلى الابراج الـ 5 التي عليك الحذر منها، لانها بطبيعتها قد تتحوّل من صديقة الى عدوة واحياناً لاسباب تافهة.

الجوزاء:

قد يتحول مولود الجوزاء فجأة من اعزّ الى ألدّ الاشخاص، فالمعروف عن مواليد هذا البرج انهم يملكون وجهين، في بعض الاحيان يكونون داعمين لاصدقائهم وفي احيان اخرى يعملون بالخفاء لتدميرهم. قد يؤذي مولود الجوزاء صديقه حتى عن غير قصد.

الاسد:

مولود الاسد يبقى صديقا رائعا بقدر ما تمدحونه وتهتمون به، لكن إذا حاولت سرقة الاضواء منه سيتحوّل من صديق الى عدو وعندها سيحاول ان يبعد عنك اي انجاز او انتصار، حتى انه قد يعمل على تحريض باقي المجموعة عليك!

القوس:

مولود القوس دائماً يضع مسافة حتى مع اعز الأصدقاء، كسبيل للوقاية في حال اضطر لقطع صداقته تعليقاته وانتقاداته قد تكون مؤذية وجارحة وفي غير مكانها، ويبرر ذلك بأنه يحاول مساعدتك لكن في الحقيقة فإن مساعدته مؤلمة.

العقرب:

مولود برج العقرب صديق وفي مستعد للتضحية بسعادته من اجل اصدقائه، ولكن إذا اعتبر انه تعرّض للخيانة او الكذب سينسى الصداقة ويفكّر فوراً بوسيلة للانتقام. احذر منه اذا تحوّل الى عدوك، ولا تعتقد انه سينسى او يهدأ مع الوقت.

الميزان:

بما أن مولود برج الميزان يتجنّب المواجهات، لذلك وإن كنت تعتقد ان كل الامور على ما يرام إلا انك ستتفاجئ انه يخبئ بداخله غضباً عارماً. لكن لحسن حظّك فان شعوره هذا لن يدوم طويلاً وسيعود الى طبيعته ويتحوّل الى صديق مجدداً.