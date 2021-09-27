هكذا ستتأثر الحياة المهنية للأبراج خلال موسم الخريف

تُغادر الشمس برج العذراء وتدخل برج الميزان في 22 أيلول ، ويمثل دخول الشمس إلى الميزان أيضاً اعتدال الخريف، لذلك تدخل الأبراج موسماً جديداً في علم الفلك. ستجلب هذه التحولات الكونية بدايات جديدة متناغمة لجميع الأبراج، وبطبيعة الحال بما أن طاقة الميزان تتمحور حول التوازن فإن الجميع سيسعى لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والخاصة.

تعرفوا إلى الطرق التي سيؤثر من خلالها طاقة الميزان على الحياة المهنية للأبراج.

برج الحمل

كما سبق وذكرنا، طاقة الميزان تتمحور وبشكل كبير حول الشراكات، وهذه الشراكات ليست رومانسية فقط. خلال الفترة المقبلة الحمل سيكون شراكة مع شخص ما جديد في مكان العمل. وهذه الشراكة الجديدة ستساعده على التقدم و تعزيز مكانته. على الحمل التواصل مع زملاء العمل وطلب المساعدة حين يحتاج اليها والعمل كفريق معهم لان هذه المقاربة ستعود عليه بالكثير من النتائج الإيجابية.

برج الثور

أيها الثور، في حال كنت من الذين لا يتواصلون بشكل فعال مع زملاء العمل، فلقد حان الوقت لتغيير ذلك. خلال موسم الميزان على البرج هذا العمل وبشكل جدي على تقوية الروابط مع زملاء العمل والتواصل معهم ومعرفتهم وبناء علاقات قوية يمكنها أن تستمر لانه فقط من خلال هذه المقاربات يمكن للحياة المهنية للثور أن تتطور وبأن يشعر بالراحة والسعادة في مكان عمله.

برج الجوزاء

موسم الميزان لا يتمحور فقط حول التواصل مع الآخرين، فهناك الأبراج المبدعة التي تحب الإستمتاع، كما هو حال الجوزاء. الفترة المقبلة مثالية للبرج هذا، فالإبداع الخاص به في ذروته وعليه العمل على تطويره وإبرازه بشكل يمكن للآخرين فهمه والعمل عليه. يمكن للجوزاء إستغلال الفترة المقبلة بالعمل على مشروع ما جديد يثير من خلال إعجاب المدير.

برج السرطان

خلال الفترة المقبلة على السرطان الإبتعاد قليلاً عن مكان العمل خصوصاً إن كان يشعر بأنه منهك نفسياً وبدنياً. إجازة قصيرة أو العمل من المنزل كفيلان بإبعادك أيها السرطان عن الأجواء التي تؤثر عليك بشكل سلبي. موسم الميزان يتمحور حول التوازن، وبما أن السرطان يشعر بالحاجة لإبتعاد قليلاً فحان الوقت للقيام بذلك وذلك من أجل شحن الطاقة.

برج الأسد

الأسد من الأبراج الجريئة وعليه ما هو مطلوب منه خلال موسم الميزان لن يكون معضلة كبيرة وذلك لانه ما عليه أن يقوم به هو التعبير عن أفكاره للزملاء والمدراء. البرج هذا لا يجد حرجاً في أن يكون محط إهتمام الجميع وبالتالي الحديث عن أفكاره المذهلة أمام الجميع سهل للغاية. ولكن، ما على الأسد تذكره دائماً هو أنه في مكان العمل يد واحدة لا تصفق وبالتالي عليه العمل ضمن الفريق بعد إذهال الجميع بأفكاره.

برج العذراء

موسم الميزان هو الفترة المثالية كي يطالب العذراء بزيادة على الراتب. يمكن للبرج هذا إستغلال طاقة الميزان من أجل تحسين العلاقات مع المدراء وحين يصل العذراء الى مرحلة يشعر فيها بالراحة التامة في هذه العلاقة حينها يمكنها الحديث عن زيادة في الراتب. نسبة حصولك أيها العذراء على الزيادة في الراتب مرتفعة. قم بالعثور على المساحة التي تجعلك تشعر بالراحة ثم طالب بحقك.

برج الميزان

إنه موسمك أيها الميزان وعليه الأمور ستكون على خير ما يرام. الميزان حاله حال العذراء، عليه طلب الحصول على علاوة على الراتب. ولكن وخلافاً للبرج أعلاه، الميزان لا يحتاج الى تلك المساحة التي يشعر فيها بالراحة بل يحتاج لان يكون على قناعة بأن يستحق الزيادة. لذلك قم بتقييم عملك أيها الميزان ثم حدد الزيادة التي تعتبرها عادلة وطالب بها. حركة الكواكب هي لصالحك والحظ الجيد الى جانبك، لذلك إستغل هذه الفترة للحصول على ما تستحقه.

برج العقرب

لا تتوقع أيها العقرب أي تغييرات جذرية وكبيرة في الحياة المهنية خلال موسم الميزان. الفترة المقبلة هي فترة تحضير لما هو قادم خلال موسمك. حالياً هناك وضع للخطط ولكن ما على العقرب فعله هو عدم ترك الشركاء أو الزملاء الذين لهم علاقة مباشرة بما يخطط له في الظلام. ولكن في المقابل هذا لا يعني كشف كل شيء لهم، بل ما يجب كشفه هو ما عليهم معرفته فقط لا أكثر ولا أقل.

برج القوس

الفترة المقبلة هامة جداً من أجل نسج العلاقات.. وهذا الأمر لا يشكل مشكلة للقوس فهو إجتماعي ويحب تكوين العلاقات. في الحياة المهنية الأمر لا يتعلق بما تعرفه بل يمن تعرفه وبما ان حركة الكواكب تحفز المجال الإجتماعي في حياة القوس فإن الفترة القادمة هامة جداً من أجل تكوين شبكة من المعارف التي سيكون لها دورها الكبير في تحقيق الأحلام المهنية.

برج الجدي

الفترة المقبلة مثيرة جداً على الصعيد المهني. الجدي في قمة العطاء المهني وخلال موسم الميزان سينتقل الى مستويات جديدة مهنياً. نجاح الجدي ليس موضع تساؤل، فهو موجود وتم تحقيقه ولكن ما يجب العمل عليه خلال الأسابيع المقبلة هو معرفة الأهداف الجديدة وآلية الوصول اليها وذلك كي يتمكن من تحقيق المزيد من النجاحات. يجب معرفة ما الذي يحتاج اليه الجدي في الحياة المهنية كي يتمكن من تحقيق المزيد.

برج الدلو

سيكون هناك تغييرات كبيرة في الحياة المهنية الخاصة بالدلو. هناك إمكانية للسفر خلال الشهر الحالي أو هناك فرصة لإستكشاف خيارات جديدة في بلاد جديدة. بعض الامور التي خيل للدلو بأنها لن تتحقق أو صعبة المنال، لن تكون كذلك وسيشاهدها وهي تتحقق واحدة تلو الأخرى. ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة سيخرج الدلو وبشكل كبير من دائرة الراحة الخاصة به والنتائج ستكون إيجابية بشكل كبير.

برج الحوت

خلال موسم الميزان، الحوت سيجد نفسه في خضم مفاوضات تتعلق بالعائدات المالية. ما على الحوت الحرص على عدم التفريط به هو قيمه، أي حين يكون في مرحلة التفاوض عليه أن يتسلح بقيمه وألا يعتمد مقاربات ملتوية من أجل الحصول على عائدات اكبر. كما عليه أن يعتمد التوازن والعدل من أجل ضمان خروج الجميع فائزين من هذه المفاوضات.