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راتب مغر في هذه المزرعة

Lebanon 24
27-09-2021 | 14:00
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تبحث مزرعة بريطانية عن عمال لقطف الملفوف، مقابل راتب يصل إلى 62 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 84 ألف دولار تقريبا.

ونشرت شركة "تي إتش كليمنس" إعلانا عبر الإنترنت لفرصة عمل بأجر يصل إلى 30 جنيها إسترلينيا (40 دولار أميركيا) في الساعة، و62 ألف إسترليني في السنة، مقابل جمع محصول الملفوف والبروكلي.

وحسبما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الراتب قد يزيد وفق معدل حصاد العامل، ليتجاوز المبلغ المذكور أعلاه.

وأرجعت الصحيفة تقديم مثل هذا الراتب الجيد، إلى النقص الكبير في أعداد العاملين بقطف الفواكه والخضراوات.

ويأتي الإعلان عن هذه الوظيفة بالتزامن مع تقارير تحدثت عن نقص في سائقي شاحنات النقل بمعدل 90 ألف شخص.

ولتعويض هذا النقص، منحت المملكة المتحدة 10500 تأشيرة مؤقتة لسائقي الشاحنات لمنع حدوث أزمة في عيد الميلاد القادم.
 
(سكاينيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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