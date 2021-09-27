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هل تستطيع التحكم في غضبك؟.. برجك يجيب عنك

Lebanon 24
27-09-2021 | 09:12
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كثيرون يرون أن الغضب حين يتملكنا يتحكم فينا، وربما هذا صحيح لدى بعض الحالات، ولكن البعض الآخر يعرف جيدًا كيف يتحكم في غضبه. وهو ما يحدده برجك.

– عصبية مرتفعة الصوت (الحمل– الثور– الأسد): مواليد هذه المجموعة من الأبراج حين يسيطر عليهم الغضب يصبح صوتهم مرتفعًا، وعصبيين بشكل مبالغ فيه حتى إنهم لا يستطيعون السيطرة على أنفسهم إلا بعد مرور نوبة الغضب هذه.

– برود وسخرية (الدلو– الجوزاء– العقرب): أما هذه المجموعة من الابراج فتتخذ أسلوبًا معاكسًا تماما للمجموعة السابقة، ويسيطر عليهم البرود والسخرية، فهم لا يريدون أن يتوتروا أو يصبحوا عصبيين فيتجهون إلى العكس تمامًا.

– البكاء (الميزان– السرطان– الحوت): هذه المجموعة من الأبراج لديهم حساسية عالية، وهذا ما يجعلهم رغمًا عنهم يبكون عند الشعور بالغضب ولا يستطيعون الحديث، فهم دائما في هذه المواقف يشعرون بالظلم ما يسبب بكاءهم.

– الهدوء وعدم التفاعل (الجدي– العذراء– القوس): وأخيرًا هذه المجموعة من الأبراج التي تواجه الغضب بهدوء، يكون داخلهم بركان لكن مظهرهم الخارجي هادئ وغير متفاعلين مع أي شيء، وفي أغلب الظن هم يفكرون كيف سيمر هذا الموقف، وكيف سيدفع كل شخص تسبب فيه الثمن.

المصدر: الجميلة
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