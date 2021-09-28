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يصل بهم الحال إلى الحسد.. مواليد هذه الأبراج يغيرون من نجاحات غيرهم

Lebanon 24
28-09-2021 | 07:20
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اليكم  4 أبراج يتصف مواليدها بالغيرة من الآخرين، حيث يصل بهم الحسد حد الكره المطلق ايضاً. ويبقى ذلك بحسب توقعات الابراج وقد لا تكون لها اي ارتباط بالحقيقة. 
 
برج الحمل
يتسم مواليد برج الحمل برغبتهم الدائمة في التنافس مع الآخرين، فلا تكون حالتهم المزاجية في أفضل حال حينما يكون من حولهم أكثر نجاحًا، أو يحققون طموحاتهم.

وبالتالي، حينما يجد مواليد برج الحمل الآخرون يقطعون خطوات تصاعدية يغارون منهم، حتى لو وصل بهم الحال إلى الحسد وفق المنشور.

برج العذراء
بالنسبة لمواليد برج العذراء لا يشغلهم نجاح الآخرين مطلقًا، لكن إن كان هذا التفوق على حسابهم فهنا تكمن المشكلة.

ومن ثم، وحال تحقيق التفوق عليهم، يبدأ مواليد برج العذراء في التخطيط حتى يدفعوا الآخرين بالشعور بسوء حياتهم.

برج العقرب
لا يجد مواليد برج العقرب سعادة في فرحة الآخرين، فهم لا يشعرون بالرضا عندما يحدث شيء جيد لمن حولهم.

وعليه، يشعر مواليد برج العقرب بقلق وغيرة شديدين، إلى حد يدفعهم من الاستياء من الناجحين.

برج الدلو
بطبيعة الحال، لا يهتم مواليد برد الدلو بتفاصيل حياة الآخرين، لكن ما عن يجدوا أحدًا حققًا نجاحًا، يشعرون بعدم الأمان حيال حياتهم.

بناءً على ما سبق، يبدأ مواليد برج الدلو في مقارنة أنفسهم بالأشخاص الناجحين، ويتمنون أن ينالوا ما يتمتع به هذا الفرد.

المصدر: الجميلة
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