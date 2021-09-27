الحمل

اجتهادك الذي تظهره لا مجال له ضمن أناس لا يقدرون جهودك وتضحياتك

الثور

تنجح في اختبار صعب كان يقلقك ويتوقف عليه مصيرك المهني، فيسند إليك مركز كبير تثبت أنك الشخص المناسب والكفوء له

الجوزاء

قد يشير هذا اليوم إلى بعض الفوضى أو الإحباط لكن عزيمتك القوية تساعدك على التغلب على كل ما يعترضك

السرطان

يسهّل عليك هذا اليوم الاجواء والاتصالات، ويبشّرك بربح مادي أو ببعض الإنجازات التي تخدم مصالحك

الأسد

قد يجعلك هذا اليوم تجد الطريقة الفضلى لتحسين أمورك المهنية والوصول إلى النجاح الذي تتمنّاه

العذراء

يحاول أحد الزملاء في العمل أن يوجّهك نحو الطريق الصحيح ويحذّرك من بعض المغرضين، فلا تغضب عليه

الميزان

لا داعي إلى التذمر والتشاؤم، تسير أمورك المهنية على أحسن ما يرام

العقرب

يشير هذا اليوم إلى طارئ يطال المؤسسة التي تعمل فيها أو بعض التغييرات الحاصلة في الإدارة وفي مواقع القرار

القوس

قد يؤدي عنادك مع بعض الزملاء إلى الشعور باليأس من إمكان تغيير وجهة نظرك

الجدي

قد يؤشر هذا اليوم إلى الإرباك، بتشعر بالتشاؤم على الرغم من بوادر النجاح، لكن لا تقلق قريباً تحصد ثمار تعبك

الدلو

يكتمل الحظ اليوم ويكون فرحك كبيراً جداً، ما قد يعني أن هناك تغييراً لمصلحتك قد يأتي بصورة سريعة

الحوت

يتحدث هذا اليوم عن تغيرات في أوضاعك المالية، لكن الحظ إلى جانبك وتحصل على مكافأة مالية لم تكن تتوقعها تفرحك كثيراً