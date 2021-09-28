أكثر 4 أبراج لؤماً.. من هي؟

اللئيم هو الشخص الذي يقدم مصلحته على مصلحة الآخرين بطريقة أنانية ، فيعمل ويتخذ أي أسلوب حتى لو تضرر الآخرين منه وذلك للوصول لمصلحته الشخصية ، عدا عن كرهه لرؤية أي شخص حوله سعيد ، فيتمنى التعاسة للآخرين ويحسد السعداء سعادتهم.

ترتبط صفة اللؤم بأناس كثر، لكن ثمة أبراج بعينها ترتبط بها هذه الصفة أكثر من غيرها، وهي:

برج القوس:

برج القوس من أكثر الأبراج التي تستلذ بإيقاع اللؤم بالآخرين. تارة عبر المقالب وتارة أخرى عبر المواقف الحياتية المتنوعة. توقعي من برج القوس مواقفاً غاية في اللؤم والقسوة في مرات. لذا، كوني على حذر.

برج الثور:

برج الثور من الأبراج التي يحظى أصحابها بمقدار غير بسيط من اللؤم. قد لا يظهر هذا في البداية، لكنه سرعان ما يتكشّف، من خلال أحاديثهم التي تحمل عشرات المعاني. لا تستفزي نزعة الشر لدى هذا البرج.

برج الحمل:

برج الحمل من الأبراج اللئيمة التي قد تلحق بكِ قليلاً من اللؤم من دون أن تحسبي حساباً. لذا، كوني على أهبة الاستعداد دوماً لتلقّي ضربات مفاجئة من هذا القبيل من أصحاب برج الحَمَل.

برج العذراء:

ليس لئيما تماماً لكنه يحمل قدراً لا بأس به من الدهاء والقدرة على قلب الحقائق إن لزم الأمر. حديث صاحب هذا البرج يملك سحراً هائلاً؛ فهو قادر على التلاعب بالكلمات وجعل الأمور تميل لصالحه. لذا، كوني حذرة من بذرة اللؤم هذه.