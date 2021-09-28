انتبهوا.. قلة تركيز وتشتت لمواليد كل الأبراج خلال الـ3 أسابيع المقبلة فما السبب؟

تشهد هذه الأيام تغيرات فكلية كبيرة خاصة مع تراجع كوكب عطارد وتأثر الأبراج الفلكية نتيجة هذا الحدث الكبير، والذي بدأ من يوم 27 أيلول وسيتراجع حتى يوم 18 تشرين الأول المقبل، كما سيكون لهذا الحدث التأثير الكبير على الأشخاص بل وعلى مستوى سياسات العالم ايضاً كما أوضحت حبيرة الأبراج عبير فؤاد في حديثها لـ "اليوم السابع" بأن تراجع عطارد سيؤثر بشكل سلبي على مواليد الأبراج الفلكية ولكن كل منهم بنسبة معينة وعلى مستوى محدد.

وقالت خبيرة الأبراج أن التراجع سيبدأ من برج الميزان وسيستمر تراجع عطارد لمدة 3 اسابيع، والذي يعتبر ثالث تراجع وحركة لكوكب عطارد خلال هذا العام 2021، كما أوضحت أن تراجع عطارد سيؤثر على مستوى الكثير من الدول فسيحدث إلغاء لبعض الاتفاقات واخلال بالكثير من التعاقدات، كما سيكون هناك عطلة كبيرة في بعض وسائل الاتصال والمواصلات مما سيصعب التواصل بشكل كبير بين الدول نتيجة التغيرات الكبيرة خلال الثلاث اسابيع القادمة.

وأضافت خبيرة الأبراج أن على مواليد الأبراج الفلكية التركيز بشكل جيد خلال السفر وضرورة المحافظة على متعلقاتهم والتي من الممكن يحدث فقدانها بسبب قلة التركيز والتشتت.

وحذرت خبيرة الأبراج من ازدياد مشاعر القلق والعصبية ونصحت بضرورة ضبط النفس في الكثير من الأمور التي ستحدث.

وقالت خبيرة الأبراج إنه بتراجع عطارد تكون هناك الكثير من المؤشرات السلبية إلا أن في هذه الفترة ستكون هناك تغيرات إيجابية خلال هذا الاسبوع وهو الاسبوع الاول من التراجع، ومع اقتران كوكب عطارد بنجمين ثابتين هما "أكتوراس" و "اسبيكا" وسيحدث على درجة 24 من برج الميزان، والذي سينتج عنه طاقة لدى معظم الاشخاص بإلاضافة لزيادة درجة التعاطف والخير، وستكون هذه الحالة موجودة للكثير من الاشخاص حتى 4 تشرين الأول المقبل.