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منوعات
نمر يهاجم طفلا ويقطع اصبعه
Lebanon 24
28-09-2021
|
12:00
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يجري فرع لجنة التحقيق الروسية في القرم تحقيقا أوليا بشأن أخبار أفادت باعتداء نمر على طفل بالغ من العمر عاما واحدا في محمية "تايغان" البيئية بجمهورية القرم الروسية.
وذلك بعد أن أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "كومسومولسكاسا برافدا" الروسية بأن نمرا قطع إصبعا لطفل بالغ من العمر عاما واحدا في محمية "تايغان" الواقعة قريبا من عاصمة القرم سيمفيروبول.
وقال ناطق باسم فرع لجنة التحقيق في القرم إن إدارة في لجنة التحقيق بالقرم تُجري تحقيقا أوليا للتأكد من صحة المعلومات الواردة من صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية التي قالت يوم 26 سبتمبر الجاري إن الحادث وقع في "تايغان"، بصفتها إحدى المحميات البيئية الكبرى في أوروبا، حيث أرادت الأم أن يرى طفلها نمرا من مسافة قريبة وخرجت معه عن حدود المنطقة الآمنة، فوجد الولد بمفرده نفسه أمام حيوان بري كبير اعتدى عليه وقطع إصبعه.
فيما رفضت إدارة محمية "تايغان" التعليق على هذا الخبر وقالت إنها لأول مرة تسمع عنه.
(الاناضول)
المصدر: االاناضول
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