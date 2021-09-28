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منوعات
سعودي يخسر نصف مليون ريال في دقيقة.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
28-09-2021
|
16:00
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تعرض مواطن سعودي لعملية احتيال مالي تسببت في خسارته نصف مليون ريال من حسابه البنكي في أحد المصارف المحلية.
وقالت صحيفة "مكة" إن الضحية أعطى لمتصل عبر الهاتف ادعى أنه يمثل البنك الذي فيه حسابه، بياناته البنكية ورمز التحقق الذي وصله برسالة نصية على هاتفه.
ووفقا للصحيفة، فإن المواطن المخدوع تلقى اتصالاً الأسبوع الماضي من هاتف ثابت وعند رده، عرف المتصل مباشرة بنفسه على أنه موظف بإدارة البنك الذي فيه حسابه، وأخبره بأن حسابه بحاجة لتحديث لزيادة الأمان من الاختراق، ولذلك فهو بحاجة لتزويده برقم الآيبان والرقم السري.
وأضافت أن الرجل منحه ما طلبه ثم بعد أقل من دقيقة طلب منه رقم الكود المرسل على جواله، ولم تمر ثوان معدودة حتى وصلت رسالة نصية للمواطن بتحويل جميع ما في حسابه وهو مبلغ 500 ألف ريال لحساب مؤسسة باسم امرأة.
وقال المستشار القانوني عبد الرحمن آل شيبان لصحيفة "مكة" إنه يحق للضحية تقديم دعوى في المحكمة العامة ضد صاحب الحساب المحول له، وإن كان داخل السعودية، يطلب طلبا مستعجلا لمنع المدعى عليه من السفر للخارج، طبقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
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