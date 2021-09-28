حادثة غريبة جدًّا...بهذه الطريقة عثرا على خاتم الزواج

قادت صدفة غريبة زوجين لاستعادة خاتم زواج ضاع منهما مؤخرًا في أعماق البحار.



وكان جيمس روس، يرتدي خاتم الزواج، عندما فقده أثناء الغوص مع زوجته كيرستي ماكميلان، في إيدن روك بجزر كايمان.

وأكد جيمس أنه بحث عن الخاتم كثيرا، ولكن لم يحالفه الحظ في العثور عليه، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.



وبعد مرور ثلاثة أسابيع، عثرت راكيل توبيان التي انتقلت مؤخرًا إلى جزر كايمان من أوهايو، على الخاتم المفقود أثناء الغطس في ذات المنطقة التي فقد فيها سابقًا.