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حادثة غريبة جدًّا...بهذه الطريقة عثرا على خاتم الزواج

Lebanon 24
28-09-2021 | 12:14
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قادت صدفة غريبة زوجين لاستعادة خاتم زواج ضاع منهما مؤخرًا في أعماق البحار.

وكان جيمس روس، يرتدي خاتم الزواج، عندما فقده أثناء الغوص مع زوجته كيرستي ماكميلان، في إيدن روك بجزر كايمان.
 
وأكد جيمس أنه بحث عن الخاتم كثيرا، ولكن لم يحالفه الحظ في العثور عليه، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وبعد مرور ثلاثة أسابيع، عثرت راكيل توبيان التي انتقلت مؤخرًا إلى جزر كايمان من أوهايو، على الخاتم المفقود أثناء الغطس في ذات المنطقة التي فقد فيها سابقًا.
 
وقالت توبيان إنها كانت تلاحق حبارًا في الماء، عندما لاحظت شيئًا يتلألأ في الرمال.

وبعد نشرها لصورة الخاتم على مجموعة مخصصة لأخبار جزر كايمان على "فيسبوك"، اكتشف جيمس أنه ما كان يبحث عنها.

وأشارت توبيان إلى أنها التقت في اليوم التالي مع الزوجين أصحاب الخاتم، وعرضا عليها مبلغًا من المال مقابل استرداده، لكنها رفضت ذلك وأعادته لهما.

وعلّق جيمس ساخرًا على الحادثة بالقول: "تعلمت درسًا مهمًّا، استمع دائمًا لما تقوله زوجتك، واحذر أن تغطس وأنت ترتدي خاتم الزواج".
المصدر: سكاي نيوز
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