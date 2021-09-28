منوعات

مشهد يخطف الأنظار...حمم بركان تسرع تدفقها نحو البحر (فيديو)

Lebanon 24
28-09-2021 | 12:22
A-
A+
Doc-P-868961-637684539354071010.jpg
Doc-P-868961-637684539354071010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تدفقت الحمم البركانية، المنبعثة من بركان ثائر في جزر الكناري بإسبانيا، نحو البحر، وباتت على بعد 800 متر من الخط الساحلي، حسبما قال مسؤولون اليوم الثلاثاء.

ذكرت هيئة الطوارئ البركانية بجزر الكناري أنه بينما تباطأت سرعة أحد نهري الحمم البركانية في لا بالما، بات الآخر أكثر سخونة وتدفقًا، وضغط على بلدة تودوك الصغيرة، حيث قامت السلطات بإجلاء السكان.
 
وتوقع المسؤولون منذ أيام وصول الحمم البركانية إلى المحيط الأطلسي، لكن الانفجارات كانت غير منتظمة.

وبعد أن هدأ البركان أمس الاثنين، ثار بقوة مرة أخرى خلال الليل.

وعندما تلتقي الصخور المنصهرة بمياه البحر في نهاية المطاف، قد يؤدي ذلك إلى انفجارات وانبعاث غازات سامة، على الرغم من قول السلطات إنها لا تتوقع أن تؤدي الحمم البطيئة إلى اضطراب كبير على الساحل.
 
يشار إلى أن لا بالما، التي يقطنها حوالي 85 ألف نسمة وهي جزء من جزر الكناري البركانية، أرخبيل يقع قبالة شمال غرب إفريقيا.

ويبلغ طول الجزيرة حوالي 35 كيلومترًا، وعرضها 20 كيلومترًا في أوسع نقطة لها.

وقد دمرت الحمم البركانية الناتجة عن الانفجار، الذي بدأ في 19 أيلول، 589 بناية و21 كيلومترًا من الطرق في لا بالما.

وتغطي الحمم البركانية الآن 637 فدانًا، معظمها أراض زراعية، وفقًا لمركز الاتحاد الأوروبي للأقمار الصناعية.

ولم ترد تقارير عن حدوث وفيات أو إصابات خطيرة منذ ثوران البركان، ويعود الفضل في ذلك لعمليات الإجلاء السريعة.
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-09-28
14:00 | 2021-09-28
13:07 | 2021-09-28
12:55 | 2021-09-28
12:52 | 2021-09-28
12:46 | 2021-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website