منوعات

مخدرات "متنكرة" تباع على الإنترنت...إليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-09-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-868962-637684542144719050.jpg
Doc-P-868962-637684542144719050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط مخاوف من الانتشار الواسع لما يعرف باسم "الأدوية المزيفة"، تحركت السلطات الأميركية لتدارك خطر المخدرات الذي يهدد الملايين في الولايات المتحدة.

وتشن سلطات إنفاذ القانون حملات لمصادرة المخدرات التي تباع عبر الإنترنت على هيئة أدوية معروفة، مما دفع إدارة مكافحة المخدرات إلى إصدار "تحذير وطني عاجل".

ويقول المسؤولون إن "الحبوب التي تبدو وكأنها أدوية، يمكن طلبها بسهولة وبتكلفة زهيدة عبر الإنترنت، لكنها في الواقع تزود بالفنتانيل أو الميثامفيتامين"، وهي مواد لها تأثيرات مخدرة ضارة ما لم تستخدم بحساب وتحت إشراف طبي صارم.
 
وقال الوكيل الخاص المسؤول عن إدارة مكافحة المخدرات جون ديلينا: "هذا حقا شيء يبقيني متيقظا. إنه يثير القلق".

وأضاف ديلينا، الذي يتمتع بخبرة 26 عامًا في مجال مكافحة المخدرات، إن البعض يتناول هذه الأدوية المزيفة "بطريقة مميتة".

وفي بلدة روكنغهام بولاية نيوهامشاير الأميركية، اعتقل رجلان مؤخرًا بعد اكتشاف بيعهما آلاف الأقراص المخدرة "المضغوطة" على هيئة عقار "أوكسيكودون" المسكن للآلام.
 
وقال ديلينا: "سواء كانت كمية من الفنتانيل أو الميثامفيتامين في حبة، في كلتا الحالتين فإن النقطة هي أن هذه الحبوب خطيرة".

وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أنها صادرت 9.5 مليون حبة مخدرات على هيئة أدوية هذا العام، وهو ما يزيد عن العامين الماضيين مجتمعين.

ويعد التنبيه الصادر عن إدارة مكافحة المخدرات بشأن هذه القضية، الأول منذ عام 2015.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-09-28
13:07 | 2021-09-28
12:55 | 2021-09-28
12:52 | 2021-09-28
12:46 | 2021-09-28
12:36 | 2021-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website