منوعات

عملية مذهلة لكشف الشكل الأصلي لوجوه 3 مومياوات

Lebanon 24
28-09-2021 | 12:33
A-
A+
Doc-P-868966-637684545196417719.jpg
Doc-P-868966-637684545196417719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدت عملية مذهلة للكشف عن وجوه 3 رجال عاشوا في مصر القديمة منذ أكثر من 2000 عام، حسب ما ذكر موقع "لايف ساينس".

وقال المصدر إن عملية بناء أوجه الرجال الثلاثة تمت بالاعتماد على بيانات الحمض النووي المستخرجة من بقاياهم المحنطة، مشيرًا إلى أن العملية الرقمية قادت إلى تصور أوجه الرجال الثلاثة في سن 25 عامًا.
 
 
وجاءت المومياوات الثلاثة من أبو صير الملق، وهي مدينة مصرية قديمة تقع على سهل فيضي جنوبي القاهرة.

ويشار إلى الثلاثي باسم JK2134، الذي يرجع تاريخه إلى 776-569 قبل الميلاد، وJK2888، الذي يقدر أنه عاش بين 97-2 قبل الميلاد، وJK2911، الذي يعتقد أنه عاش بين 769-560 قبل الميلاد.

وأوضح "لايف ساينس" أن العلماء في معهد ماكس بلانك لعلوم التاريخ البشري في توبينغن بألمانيا قاموا، في عام 2017، بإجراء تسلسل الحمض النووي للمومياوات.

ولوحظ في الصور التي خرجت للشبان بأن لهم قصات شعر تشبه تلك المتداولة حاليًّا، وهو ما يعطي فكرة عن نمط الحياة الحضري في مصر القديمة.
 
وقبل أيام، استخدم الباحثون في "Parabon NanoLabs"، وهي شركة لتكنولوجيا الحمض النووي في ريستون بولاية فرجينيا الأميركية، تلك البيانات الجينية لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لوجوه المومياوات.

وقال ممثلو "بارابون"، في بيان: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء هذا النوع من العمليات".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-09-28
14:00 | 2021-09-28
13:07 | 2021-09-28
12:55 | 2021-09-28
12:52 | 2021-09-28
12:46 | 2021-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website