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جريمة تقشعر لها الأبدان... قتل والده خلال نومه

Lebanon 24
28-09-2021 | 12:52
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أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على قاتل والده والمتدخل بقتل زوجة والده الحامل في جريمة ارتكبت خلال نوم المغدورين.

ونفذ المتهم جريمته بمشاركة أخيه الذي يحاكم أمام محكمة مختصة لقتله زوجة والده الحامل.

وطبقت المحكمة العقوبة الأشد بحق القاتل الأربعيني الذي جرم بجناية القتل العمد على أحد الأصول والحكم عليه بالإعدام شنقًا حتى الموت كما جرمت المحكمة المتهم بجناية التدخل بقتل زوجة والده والحكم عليه بالمؤبد.

وتعود الجريمة وفق قرار المحكمة إلى وجود خلافات بين المتهم وأشقائه مع والدهم المغدور على إثر انفصال والدهم عن والدتهم وعدم دفع الحقوق الشرعية لها، مما أدى إلى انتقالهم جميعا للعيش في بلدة أخرى غير البلدة التي كانوا يقيمون فيها.

وأشار القرار إلى أن ذلك الأمر ولّد الحقد والضغينة لدى المتهم الأربعيني لقتل والده حيث اتفق مع أحد أشقائه على الدخول ليلا إلى منزل والدهما وقتله هو وزوجته الثانية أثناء نومهما.

وتنفيذًا لهذا الاتفاق توجه المتهم برفقة شقيقه المتهم الثاني المحاكم أمام محكمة مختصة إلى منزل والدهما، ودخلا إلى المنزل حيث كان والدهما نائمًا في غرفة النوم.

وقام المتهم بالبحث عن بندقية والده وعثر عليها داخل الخزانة حيث لقمها وأطلق عيارين ناريين على بطن والده فيما قام المتهم الثاني بطعن المغدورة زوجة والده الحامل في شهرها التاسع.

وبعد تنفيذ الجريمة قام المتهم وشقيقه بحمل والدهما وأجلساه على مقعد ووضعا البندقية بجانبه لإظهار أنه قتل زوجته وانتحر.
المصدر: روسيا اليوم
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