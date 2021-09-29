3 أبراج مغرورة ومتكبرة تزعج الآخرين بتصرفاتها.. من هي؟

تختلف طباع الأشخاص وشخصياتهم بحسب برجهم. شخصيات مواليد الأبراج تظهر مع التعامل معهم في ظروف مختلفة، ومع اختلاف شخصيات الأبراج، هناك البعض منها قد تزعج الآخرين بتصرفاتها لأنها من الأبراج المغرورة والمتكبرة.

شخصية برج الأسد

مولود برج الأسد معروف بأنه يحب شخصه كثيراً، وهو محب لنفسه الى حد العشق. باعتقاد مولود الأسد الذي يُعرف بتعجرفه وتكبّره أنه محور هذا الكون والجميع يدور من حوله وتتعلق حياته بحياته، ووفق تحركاته تسير الأمور. مولود الأسد مغرور لحد التعجرف وثقته بنفسه كبيرة جداً ويحب على الدوام أن يعامله الآخرين وكأنه بدرجة اهم منهم، أو هو الذي يقود الدفة ويفهم في كل الأمور المطروحة.

شخصية برج الثور

مولود الثور يتمتّع بشخصية قوية ويسير بخطى واثقة الى الأمام، وهو غالباً ما يتفاخر بالإنجازات الذي يقوم بها. معروف مولود الثور أنه يحب الإطراء ويتوقعه من الجميع وينتظره بشدة وإن لم يحصل على الاهتمام الذي يبحث عنه من أشخاص معيّنة متواجدين في حياته يقول مولود الثور أن هؤلاء الأشخاص يغارون منه ومن نجاحاته، حتى الحياة العاطفية تتعلق بالأبراج. مولود الثور يحب كثيراً أن يتحدث عن نفسه وعن الإنجازات التي قام بها.

برج العقرب

غرور العقرب يدفع بالكثيرين الى الهروب منه وتفاديه ويعتبره الكثيرون يغار من نجاحهم. يحب مولود العقرب سرقة الأضواء من الآخرين، ولا يحب أبداً أن يسرق الآخرين الأضواء منه. بسبب درجة غروره الكبيرة قد يظن العقرب أنه أفضل من كثيرين. الى جانب ذلك يحب العقرب أينما كان أن يلفت النظر اليه.