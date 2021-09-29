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منوعات
"يوتيوبر" مصرية تتعرض للتحرش
Lebanon 24
29-09-2021
|
12:00
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انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي لـ"يوتيوبر" مصرية وهي تتعرض للتحرش من قبل شاب يستقل دراجة نارية في شارع عام بالقاهرة.. وتقول له "امشي بدل ما أفضحك".
وكشفت الأجهزة الأمنية في العاصمة المصرية حقيقة الفيديو المتداول والذي يتضمن واقعة التحرش بمنطقة قصر النيل.
وقد نجحت أجهزة الأمن فى تحديد هوية الشاب وضبطه، وتبين أنه عامل وتم اقتياده إلى النيابة العامة لمواجهته بما هو منسوب إليه بالتحرش بفتاة "يوتيوبر" شهيرة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو فنانة استعراضية معروفة وتعمل "يوتيوبر" ولها مقاطع شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب بالتعدي والتحرش بها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الفيديو تبين صحة الواقعة، وأن الواقعة حدثت بشارع قصر العيني مساء يوم الأحد وتم تحديد هوية المتهم، ويدعي "م.ع" مقيم بمنطقة الساحل،
ومن خلال أحد الأكمنة تم ضبط الشاب المتهم، وهو مقيم بمنطقة الساحل، وعلى الفور قام رجال المباحث بالتواصل مع الفتاة وقامت بتحرير محضر ضده.
وبعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.
(العربية)
المصدر:
العربية
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