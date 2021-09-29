تتمتع بجاذبية عالية.. اليكم أكثر الأبراج غموضاً في العلاقات

تتمثّل جاذبية أصحاب الشّخصية الغامضة في قدرتهم على الإصغاء جيّداً، والسّيطرة الكاملة على مشاعرهم، إضافةً إلى امتلاكهم لعنصر التّشويق والإثارة، فتصرفاتهم غير متوقعة، وعادةً لا يفصحون عما في أنفسهم.ومن الواضح أنَّ الكثير من الناس يتفقون على أنَّ الشخصية الغامضة ليست شخصية سلبية أبداً، بل على العكس هي شخصية تتمتع بالتّواضع والنّضج، وهي الشّخصية التي تُثير فضول النّاس من حولها، والرّغبة في معرفة المزيد عنها.لا يتكلم كثيراً، ويحتفظ بالكثير في داخله، الأمر الذي يجعله شخصاً غير واضح، ومن الصّعب معرفة كافة جوانب شخصيته، حيث إنّه يخفي مشاعره، ويحافظ على مظهره الهادئ، و لا يمكنه القيام بأيّ عمل، أو فعل أي شي قبل التفكير جيداً به، بحيث يُجهِّز نفسه للعمل، من خلال عمل الأبحاث، والتخطيط، والتحليل، والتّأمل الذاتي.يميل دائماً إلى الإنفراد في تصرفاته وآراءه، وتراه شخصاً ذات توجهات متعددة، محبوب للغاية، ودائماً الأفراد اللذين حوله مشدودين للقائه.يعمل في صمت، وغالباً ما يكون مبدعاً لأنَّه لا يتكلم كثيراً بل يفكر كثيراً، ولا يتردد بل يفعل ما يجب عليه أن يفعله.يعيش برج السرطان في عالمه الخاص ومن الصعب جداً إختراق عالمه لأنه يتمتع بغموض كبير يمنع الآخرين من معرفة ما يدور في عقله، ولا يمكنك معرفة ما يخطط له ولا يمكنك اكتشاف الكثير عن حياته الخاصة لأنه قليل الكلام.من المعروف عنه أنَّه متحفظ للغاية وهو لا يبوح أبداً بالأسرار التي تخصه كونه شخصية صامتة وحذرة، وعلى الرغم من أنَّه يستغرق بعض الوقت للتقرب من الآخرين والإنفتاح لهم، إلا أنَّه من الأبراج الإجتماعية ولكن ضمن الحدود.تتعدّد هوايات برج العذراء التي تملىء أوقات الفراغ لديه، وتمنحه شعوراً بالفخر بالذّات، كما أنّه لا يجعل حياته مرتكزة على شخص، أو موضوع مُعيّن.شخصية مستمعة، إلا أنَّه من الأبراج الكتومة التي لا تفصح عن حياتها الخاصة حتى للأشخاص المقربين، يتميز بالهدوء، فتجده لا ينفعل، ويتحكم في نفسه جيداً حتى عند مواجهة أمور صعبة، ولا يتصرف إلا بكل هدوء وبعد تفكير جيد بالأمر.لا يستطيع العمل مع جماعات، لأنَّ العمل الجماعي يتطلب وجود وضوح بين الشخصيات التي تعمل مع بعضها، وهذا ما يفتقر إليه برج العذراء، لذلك يفضِل أن يعمل لوحده ويُبدع فيما يعمله، واستخدام كافة المهارات التي يتيحها له الغموض للتركيز في عمله وإنجاحه.يتركّز اهتمامه في ملاحظة الأجواء المحيطة به، ومراقبتها، والإصغاء جيداً إلى ما يقال من حوله، يحب قضاء الوقت بمفرده في المنزل، ويستمتع بالقراءة، والأعمال اليدوية، وغيرها من الأنشطة الفردية.يتمتع بشخصية صامتة وهو حتى عندما يتحدث يكون غامضاً، ومن الصعب جداً على الآخرين معرفة ما الذي يدور في رأسه.يبتعد دائماً عن الأفكار التقليدية الروتينية المتداولة، لا يحب تكرار الأمور الشائعة والمملة، وهو شخص مُميّز في أفكاره، ويسعى للتجديد والتحديث والتغيير المستمر الذي يجعل منه شخصاً جذاباً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.يتمتع بشخصية غامضة وفريدة من نوعها وهو يفصل نفسه عن كل ما يدور حوله، ويستطيع الحكم على الناس وتحليل شخصياتهم منذ أول لقاء غالباً، ولذا يظن الناس بأنَّه يفهم ما بداخلهم، ما يجعلهم يلتصقون به.يعرف نفسه جيداً، ويثق بها، بحيث لا يضطر إلى تبرير أقواله وأفعاله ودوافعه لأيّ شخص، ويعود ذلك إلى رضاه عن ذاته، وما هو عليه.كتوم إلى حد ما، لا يُعبّر عمَّا بداخله مهما كانت أسبابه، حيث أنَّه مصدر إيجابية لمن حوله، ويُعتبر من الأبراج التي تسمع وتُركز وتُسجل في عقلها، ولكن من الصعب جداً اختراق ما في داخله لأنه لا يطلق ما في رأسه ولا يظهر أي نوع من المشاعر.يتميّز برج الجدي بقلة حضوره، وأنّه غير متاح دائماً، إذ أنّه يفضل إمّا أن يكون لوحده، أو مع الأشخاص المقرّبين لديه، الذين يعرفونه حقّ المعرفة.يُعرف بحبه لإخفاء الحقائق، ويتعمد إخفاء أحاسيسه ومشاعره، سلبية كانت او إيجابية، إذ لا يُعبر عن غضبه او سعادته، حبه او كراهيته.من أهم صفاته التروي والتفكير العميق، يتصرف في حياته بطريقة مميزة غير مألوفة ومتوقعة من الآخرين، يظن الناس بأنَّ لديه حدس عال قبل حدوث الأمر، ولكن في الحقيقة هو يعرف التحليل وفق المعطيات والمعادلات التي تحدث.