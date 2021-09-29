الحمل

إسعَ إلى كسب رضى رئيس عملك لتتمكن من تخطي الأزمات التي تواجهك

الثور

أوضاعك المالية قد تتحسن بعض الشيء بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها

الجوزاء

ابتعد عن إثارة المشكلات وتجنّب الأماكن المشحونة بالتوتّر والأخطار، قد تخسر الرّهان وتشعر بالضعف فتقع ضحيّة الاضطرابات

السرطان

الأسد

تستخدم وسائل متطورة وحديثة للوصول في عملك إلى مستوى أعلى يليق بفكاءاتك

العذراء

تمنحك النظرة الشمولية ارتياحاً في العمل وقدرة كبرى على تحليل الواقع

الميزان

لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأن الأمر قد ينعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر

العقرب

لا تظهر كل طاقاتك وإمكاناتك خشية أن يستغلّهما الزملاء ويوظفوهما لمصلحتهم

القوس



الجدي تتراكم التحديات وتتسابق لتمتحن قدرتك على المواجهة وعلى الصمود الدلو تحضر اجتماعاً مهماً تكون نتائجه إيجابية لمصلحتك وتندفع في تنفيذ مشاريع معلقة منذ مدة طويلة الحوت إحذر التسرع في الكلام، وتجنّب قدر الإمكان فرض وجهة نظرك في يوم سلبي لا تخاطر بعملك ولا تقم بأي مغامرات وإلا ستخذل المحيطين بك

قد تقدم على ترك العمل نتيجة الضغوط الكثيرة التي تواجهها، ناهيك بالمضايقات المستمرة من بعض الزملاء