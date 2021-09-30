أبراج "نكدية" ستجعل أيامكم سوداء.. إحذروا منها

بعض الأبراج تتميز بالرّقة واللطف كما يسهل التعاطي معها بشكل ملحوظ، إلّا أنّ البعض الآخر يميل إجمالاً نحو النكد ولا يمكن أبداً التعامل معها بسلاسة.

تعرفوا إلى الأبراج النكدية التي يمكن ان تجعل أيامكم سوداء:

برج السرطان:

يتميّز صاحب برج السرطان بحساسيته الزائدة وميله الدائم نحو الإكتئاب والحزن، ما يجعله من أكثر الأبراج نكداً وتذمراً. غالباً ما يلجأ مولود السرطان إلى العزلة عند مواجهته أيّ مشكلة مهما كانت تافهة أو صغيرة، ما يحوّله مباشرة إلى شخص نكد ويجعل الحوار والتواصل معه صعباً جداً.

برج العقرب:

يتمتّع مولود برج العقرب بثقة كبيرة بنفسه ويميل إلى حياة الرفاهية ما يجعله يبدو متعجرفاً ومتعالياً في بعض الحالات. يعتبر صاحب برج العقرب من الأبراج الأكثر نكداً إذ يميل نحو الغموض ويرفض مشاركة أفكاره وخططه مع المقربين منه، ما يجعل التعامل معه صعباً نوعاً ما خصوصاً أنّه لا يتوان أبداً عن الإنتقاد بشكل سلبيّ.

برج الحوت:

يشتهر مولود برج الحوت بشخصيته الهادئة والرصينة، وغالباً ما يميل نحو الوحدة ويرفض الإعتماد على المحيطين به ما يجعله يبدو مغروراً نوعاً ما. غالباً ما يتوقف صاحب هذا البرج عند أدقّ التفاصيل وأصغرها ما يعزز توتّره وتشاؤمه بشكل ملحوظ ويجعله يبدو نكداً ومزعجاً خلال بعض المواقف.

برج الجدي:

يشتهر مولود الجدي بتشاؤمه وإكتئابه الملحوظ، كما يميل نحو الجدية في تعامله مع الأشخاص والمواقف التي يواجهها. ويعتبر هذا البرج من الأبراج الأكثر نكداً خصوصاً أنّه يتوقّع الكثير من المقربين منه إلّا أنّه غالباً ما تصدمه النتيجة ويتحول إلى شخص نكد وسلبي.