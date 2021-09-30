بيع "كنز" فرنسي في المزاد بعد اكتشافه داخل حائط قصر مهجور

بيعت مئات العملات الذهبية النادرة عثر عليها داخل جدران قصر فرنسي بعيد بالمزاد العلني بأكثر من مليون يورو (1.2 مليون دولار)، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.وكان ذلك الكنز الذي يتألف من 239 قطعة ذهبية قد عثر عليه خلال أعمال صيانة في العام 2019 في قصر في إقليم فينيستير غربي فرنسا، بحسبما أفادت دار "ايفوار آنجيه" للمزادات.وتعود تلك العملات الذهبية إلى عهدي الملكين الفرنسيين لويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر.وأوضحت دار المزادات أن زوجين قررا ترميم قصر مهدم اشتروه في 2012، وأن يجمعوا مبانيه الثلاثة في مبنى واحد، وخلال أعمال البناء عثر عمال على صندوق معدني مليء بالعملات الذهبية داخل أحد الجدران.وقال مالك القصر، فرنسوا ميون، البالغ من العمر، 63 عاما، إن الصندوق كان في داخل أحد الجدران ومثبت بالحجارة، موضحا أن العمال اكتشفوا بعد بضعة أيام كيسا آخرا يحوي على مزيد من العملات الذهبية ليصل مجموعها إلى 239 قطعة.ومن بين تلك العملات كانت هناك قطعة من العام 1646" تقدر قيمتها بنحو 15 ألف يورو وقال أحد البائعين في دار المزادات، فلوريان دويسونفيل إن هذه العملة المرسومة عليها لوحة جانبية لوجه الملك لويس الرابع عشر، لافتا إلى أنها نادرة جدا.ونوه إلى أن القطع النقدية المكونة التي جانت موجودة في صندوق معدني قد تكون مدخرات تاجر ثري أو أحد مالكي الأرض سابقا.