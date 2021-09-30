بالتفاصيل.. هذا ما على الأبراج التركيز عليه خلال فصل الخريف

تدور كواكبنا باستمرار عبر دائرة الأبراج، مما يجلب لنا مزيجاً من الخير والشر، وهناك الكثير من المرح والهراء يحدث في النجوم هذا الخريف، وبداية السقوط تبدو حلوة بالنسبة لمعظمنا. لكن ليس للجميع. وهناك بعض الأمور التي يجب على الابراج التركيز عليها خلال فصل الخريف وذلك كي تستقبل الشتاء وتحدياته وهي بحالة من الراحة.

تعرفوا إلى ما يجب على كل برج من الابراج التركيز عليه خلال فصل الخريف.

برج الحمل

على برج الحمل التركيز على راحته النفسية والبدنية. ما عليه فعله هو الحصول على إجازة قصيرة أو طويلة لا فرق، ولكن عليه أن يمنح نفسه الراحة التي يستحقها. الاشهر الماضية كانت منهكة جداً وبالكاد تمكن البرج هذا من التوقف لإلتقاط انفاسه. الخريف فترة مريحة وبالتالي مثالية لاعادة شحن الطاقة والعودة أقوى من ذي قبل.

برج الثور

على برج الثور التركيز على صحته العقلية والنفسية. فصل الصيف ترك البرج هذا مع مجموعة كبيرة من المشاعر المتناقضة بحيث لم يعد هناك منطق في أي شيء يشعر به.. كل شيء عبارة عن فوضى عارمة حالياً وهناك حاجة ماسة لكي يعيد الثور ترتيب افكاره من اجل ان يعثر على سلامه الداخلي مجدداً.

برج الجوزاء

على برج الجوزاء التركيز على إستعادة إيقاعه الخاص في الحياة. لقد أمضى فصل الصيف وهو قانع وراض بما يملكه وبالتالي سارت الامور بهدوء الى حد ما. ولكن الهدوء هذا ليست من سمات الجوزاء ولا يشبهه وبالتالي حان الوقت لإستعادة الإيقاع وقلب الامور كلها رأساً على عقب.

برج السرطان

على برج السرطان التركيز على العيش في الحاضر. لقد مر العام بلمح البصر ومن السهولة لبرج يعشق ان يعيش في الماضي ان يعلق بما حصل خلال الفترات الماضية التي مرت سريعاً. المقاربة هذه ستجعل السرطان لا يتمكن من رؤية الصورة كاملة وبالتالي يدخل نفسه في المعمعة نفسها مجدداً.

برج الأسد

ما على برج الاسد التركيز عليه هو عدم التركيز على الامور المادية كثيراً. المال هام جداً له لدرجة انه بات يعتبره انه كل شيء. نعم هو هام ويوفر لك حياة مريحة على كل الاصعدة ولكن يجب الا يهيمن على كل جزئية في حياتك. انت ايها الاسد حالياً عالق في عالم الماديات وحان الوقت للخروج منه.

برج العذراء

ما على العذراء التركيز عليه خلال فصل الخريف هو الشعور بالراحة لما هو عليه.. اي على العذراء تقبل نفسه كما هو بكل حسناته وعيوبه. لقد اكترث اكثر مما يجب خلال الفترة الماضية بشكله وحول الانجازات وحول رأي الاخرين به وربما حان الوقت لعدم التفكير بكل الامور والتصرف على سجيتك.

برج الميزان

ما على الميزان التركيز عليه خلال الخريف هو إستعادة حياته الاجتماعية. الميزان برج إجتماعي ولكنه ايضاً يحب ان يمضي الوقت بمفرده، ولكن المشكلة هي انه بات يمضي الكثير من الوقت بمفرده مؤخراً وبالتالي اختفى كلياً. حان الوقت للخروج والإستمتاع بالحياة الاجتماعية مجدداً.

برج العقرب

ما على العقرب التركيز عليه خلال الخريف هو التخلص من أصحاب الشخصيات السامة في حياته. لقد وصل العقرب الى مرحلة لم يعد يكترث فيها لرأي الاخرين به وعليه وبما انه واخيراً وصل الى قناعة ان النوعية هي الاهم وليس الكمية فلقد حان الوقت لإبعاد بعض الاشخاص عن حياتك وبشكل كلي.

برج القوس

ما على القوس التركيز عليه خلال فصل الخريف هو التواصل مع نفسه الداخلية. لقد غرق خلال الاشهر الماضية بالمرح والسهر والمغامرات لدرجة انه لم يعد يعرف ما هو عليه ولم يعد يرى الاهداف التي يريد تحقيقها. لقد حان الوقت للهدوء واعادة التواصل مع نفسك ورؤية الامور كما يجب.

برج الجدي

ما على الجدي التركيز عليه خلال فصل الخريف هو العمل على مواجهة المشاكل وعدم التهرب منها. الجدي بات مؤخراً يهرب من المواجهة ولسبب او لآخر ترك الكثير من الامور العالقة التي تحتاج الى الحلول. وهذا ما عليه التركيز عليه كي يتمكن من المضي قدماً.

برج الدلو

ما على الدلو التركيز عليه خلال الخريف هو نفسه. هناك الكثير من الامور التي تحدث في حياة الدلو مؤخراً وما يمكننا قوله هو انه هناك حالة من الانهاك الكلي النفسي والبدني والعقلي لدرجة انه لم يعد يعرف ما هي الخطوة التالية التي عليه القيام بها. يجب ان تركز على نفسك، خذ فترة راحة، جد القوة التي تحتاج اليها وخطط للمرحلة المقبلة وفق مصلحتك الخاصة فقط.

برج الحوت

ما على الحوت التركيز عليه خلال فصل الخريف هو إمضاء بعض الوقت بمفرده. لقد امضى الحوت الفترة الماضية وهو يعيش حياته الاجتماعية بشكل مبالغ به. نعم، إمضاء الوقت مع الآخرين ممتع ولكن عدم إمضاء لحظة واحدة بمفردك مقاربة مبالغ بها. على الحوت التراجع قليلاً وامضاء الوقت بمفرده كي يتخلص من كل ذلك الضجيج في عقله.